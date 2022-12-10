رمضان 2023.. «الدستور» تحصل على صور جديدة من مسلسل «ضرب نار»

حصلت "الدستور" على صور جديدة من كواليس مسلسل "ضرب نار"، للفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، والذي سيجسد شخصية الكوماندا جابر أبو شديد، ابن محافظة سوهاج والخازندارية، والذي من المقرر له عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023.

وتدور أحداث المسلسل فى إحدى محافظات الصعيد حول الثأر وعدد من الموضوعات والقضايا الساخنة، ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، منهم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، بدرية طلبة، هدى الإتربي، إيمان السيد، المسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

التحضيرات الخاصة بمسلسل ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي الجديد "ضرب نار"

انتهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي من التحضيرات الخاصة بمسلسلهما الجديد "ضرب نار"، الذي سيجمع بينهما ضمن الماراثون الرمضاني الجديد 2023، ليبدآ تصوير المشاهد مطلع الأسبوع الجاري مع باقي طاقم العمل.

من جهته، انتهى المخرج مصطفى فكرى من معاينة أماكن التصوير، كما سيتم بناء قرية كاملة في مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير عدد من المشاهد الداخلية بها، واكتملت قائمة نجوم العمل بشكل شبه نهائي.

وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل تعاقداتها مع النجوم المشاركين، حيث تم التعاقد مؤخرًا مع النجمة سهير المرشدي للمشاركة في بطولة العمل.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي هو مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي عرض في رمضان 2021، وحقق نجاحًا باهرًا، ويضم المسلسل مجموعة من النجوم، منهم خالد الصاوي، دينا فؤاد، إيمان السيد، محمود حافظ، عايدة رياض، دنيا عبدالعزيز، أحمد صادق، أحمد الرافعي، أحمد سعيد عبدالغني، فتوح أحمد ومحمود عمرو ياسين

وقد جمعت العديد من الجلسات مؤخرًا ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي والمؤلف ناصر عبدالرحمن والمخرج مصطفى فكري، ومن المقرر أن تبدأ بروفات الترابيزة خلال هذه الأيام استعدادًا لانطلاق التصوير.