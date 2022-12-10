شيخ الأزهر ينعى صلاح فضل ويقدم العزاء لأسرته

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الناقد الأدبي الدكتور صلاح فضل، الذي وافتْه المنية صباح اليوم السبت.

وتقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، ولمجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ رئيسًا وأعضاء، سائلًا المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة، {إنا لله وإنا إليه راجعون}.

وأعلن مجمع اللغة العربية في القاهرة، السبت، وفاة الناقد والمفكر ورئيس المجمع، صلاح فضل عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز.

وُلد الدكتور صلاح فضل "محمد صلاح الدين عبدالسميع فضل" بقرية شباس الشهداء بوسط الدلتا في عام 1938م، اجتاز المراحل التعليمية الأولى الابتدائية والثانوية بالمعاهد الأزهرية.

حصل على ليسانس كلية دار العلوم- جامعة القاهرة عام 1962م. عمل معيدًا بالكلية ذاتها منذ تخرجه حتى عام 1965م.

أُوفِد في بعثة للدراسات العليا بإسبانيا وحصل على دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972م، عمل في أثناء بعثته مدرسًا للأدب العربي والترجمة بكلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد منذ عام 1968م حتى عام 1972م، تعاقد خلال الفترة نفسها مع المجلس الأعلى للبحث العلمي في إسبانيا للإسهام في إحياء تراث ابن رشد الفلسفي ونشره.

عمل بعد عودته أستاذًا للأدب والنقد بكُلِّيتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر، وعمل أستاذًا زائرًا بكلية المكسيك للدراسات العليا منذ عام 1974م حتى عام 1977م، أنشأ خلال وجوده بالمكسيك قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة المكسيك المستقلة عام 1975م.