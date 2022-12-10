السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقرير: «فيفا» سيفتح تحقيقًا بشأن أحداث مباراة الأرجنتين وهولندا

الأرجنتين وهولندا
الأرجنتين وهولندا

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم السبت، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفكر في فتح تحقيق بخصوص أحداث لقاء الأرجنتين وهولندا، أمس، في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

الأرجنتين تخطى هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وصعد للمربع الذهبي بعد مباراة عنيفة للغاية منذ دقائقها الأولى.

المباراة التي أقيمت على ستاد "لوسيل"، سجلت رقما قياسيا بأنها أكثر مباراة في تاريخ المونديال يتم فيها إشهار بطاقات صفراء بواقع 15 بطاقة بقيادة الحكم الإسباني ماتيو لاهوز.

وقالت الصحيفة، إن التحقيقات ستكون بسبب تصريحات ليونيل ميسي قائد الأرجنتين حول حكم اللقاء، بجانب تصريحات زميله حارس المرمى إيمليانو مارتينيز ضد لاهوز أيضًا.

وأوضح التقرير، أن التحقيق أيضًا سيشهد لقطة ضرب ليوناردو باريديس لاعب الأرجنتين في نهاية الشوط الثاني والمشاجرة التي تمت بعدها بجانب احتفال اللاعبين وما حدث بعد اللقاء.

وأتم التقرير، أن في الساعات القليلة المقبلة تصدر العديد من القرارات بخصوص هذه المباراة.

وكان ميسي بدأ الاشتباك مع فان خال بعد اللقاء، وذهب إليه وأشار له بيده إنه يتحدث كثيرًا، وقال في تصريحات بعد اللقاء: "يقول فان خال إنهم يلعبون كرة قدم جيدة، لكن ما فعله هو وضع أشخاص طويلي القامة".

وأضاف: "شعرت بعدم احترام من فان خال، بعد تصريحاته التي سبقت المباراة، الكثير من اللاعبين الهولنديين تحدثوا كثيرا خلال المباراة".

ولم يقف ميسي عند ذلك بل هاجم حكم اللقاء لاهوز وقال: "على الفيفا ألا يضع مثل هؤلاء الحكام في مباراة كهذه".

وهاجم أيضًا مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين لاهوز وقال بعد اللقاء: "الحكم عديم الجدوى، أتمنى ألا يدير مباريات أخرى لنا".

واستمر غضب ميسي في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس بعدما هاجم لاعب هولندا صاحب هدفي اللقاء فاوت ويجورست في أحد لقاءاته مع الصحفيين، وقال له: "إلى ماذا تنظر أيها الأحمق.. اذهب بعيدًا".

فيفا الارجنتين هولندا الأرجنتين وهولندا ماتيو لاهوز

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

بعد تسجيل حالة جديدة.. هل سيتفشى جدري القرود في مصر وما المؤشرات؟

وزير الصناعة: المشاركة بمعرض «نبيو» للذهب مؤشر على تطور المنتج المصرى

10 أيام.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الأول

المستشار الألمانى يعتزم مواصلة الاتصال بالرئيس الروسى

ضبط 566754 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط 233 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة