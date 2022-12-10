تقرير: «فيفا» سيفتح تحقيقًا بشأن أحداث مباراة الأرجنتين وهولندا

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم السبت، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفكر في فتح تحقيق بخصوص أحداث لقاء الأرجنتين وهولندا، أمس، في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

الأرجنتين تخطى هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وصعد للمربع الذهبي بعد مباراة عنيفة للغاية منذ دقائقها الأولى.

المباراة التي أقيمت على ستاد "لوسيل"، سجلت رقما قياسيا بأنها أكثر مباراة في تاريخ المونديال يتم فيها إشهار بطاقات صفراء بواقع 15 بطاقة بقيادة الحكم الإسباني ماتيو لاهوز.

وقالت الصحيفة، إن التحقيقات ستكون بسبب تصريحات ليونيل ميسي قائد الأرجنتين حول حكم اللقاء، بجانب تصريحات زميله حارس المرمى إيمليانو مارتينيز ضد لاهوز أيضًا.

وأوضح التقرير، أن التحقيق أيضًا سيشهد لقطة ضرب ليوناردو باريديس لاعب الأرجنتين في نهاية الشوط الثاني والمشاجرة التي تمت بعدها بجانب احتفال اللاعبين وما حدث بعد اللقاء.

وأتم التقرير، أن في الساعات القليلة المقبلة تصدر العديد من القرارات بخصوص هذه المباراة.

وكان ميسي بدأ الاشتباك مع فان خال بعد اللقاء، وذهب إليه وأشار له بيده إنه يتحدث كثيرًا، وقال في تصريحات بعد اللقاء: "يقول فان خال إنهم يلعبون كرة قدم جيدة، لكن ما فعله هو وضع أشخاص طويلي القامة".

وأضاف: "شعرت بعدم احترام من فان خال، بعد تصريحاته التي سبقت المباراة، الكثير من اللاعبين الهولنديين تحدثوا كثيرا خلال المباراة".

ولم يقف ميسي عند ذلك بل هاجم حكم اللقاء لاهوز وقال: "على الفيفا ألا يضع مثل هؤلاء الحكام في مباراة كهذه".

وهاجم أيضًا مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين لاهوز وقال بعد اللقاء: "الحكم عديم الجدوى، أتمنى ألا يدير مباريات أخرى لنا".

واستمر غضب ميسي في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس بعدما هاجم لاعب هولندا صاحب هدفي اللقاء فاوت ويجورست في أحد لقاءاته مع الصحفيين، وقال له: "إلى ماذا تنظر أيها الأحمق.. اذهب بعيدًا".