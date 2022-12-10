واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية فى مجال ضبط المخالفات المرورية.

ضبط (566754) مخالفة مرورية متنوعة، وضبط (289205) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية:

تم رفع (304 سيارة – 35 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية: تم ضبط (4232) مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

المرور على 121 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ620 من سائقى حافلات المدارس، تبين سلبية جميع العينات.

فحص (551) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين عدم مطابقة عدد (19) مركبة لشروط الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (2810) من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (127) سائقًا منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدي المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة: تم ضبط 860 مخالفة أجهزة صوتية، ضبط 936 مخالفة الأجهزة الضوئية، ضبط 2203 مخالفات زجاج ملون بدون تصريح، ضبط 2405 مخالفات ملصقات.

• ضبط 11 محلًا لبيع الأجهزة "الصوتية و الضوئية"، ضبط 24 أجهزة صوتية، ضبط 63 أجهزة ضوئية، ضبط عدد (72) ملصقات مخالفة.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (54) قضية بإجمالى (55) متهمًا بمضبوطات بلغت (5 أطنان و315 كيلو جرامًا).