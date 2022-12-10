السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد ظهورها بالبيجامة.. إطلالات أثارت الجدل لـ أحلام (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الجدل بعد أن نشرت صورًا لها في أول ظهور بعد غياب طويل من خلال تصوير حلقات برنامج سعودي أيدول، حيث بدت فاقدة الكثير من الوزن وبها بعض التغييرات في شكلها، مما أثار جدلًا واسعًا الأيام الماضية.

إطلالة أحلام بـ«البيجامة» المثيرة للجدل

لم يكن شكل وجهها وجسمها ما أثار الجدل وحده، بل إطلالتها الغريبة التي تشبه "بيجامة النوم"، والتي هي عبارة عن سوت ترجع إلى براند "prada"، التي بلغ سعرها على الصفحة الخاصة بالبراند 8580 دولارًا أي ما يعادل 211 ألف جنيه مصري.

 وما زاد إثارة الجدل هو اعتماد أحلام مكياجًا قويًا مع قصة شعر مفرودة ومنسدلة على ظهرها وكتفيها، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها معلقين عدة تعليقات ما بين السخرية والإعجاب والمفاجأة، وجاءت بعض التعليقات كالآتي: "إيه البيجامة دي؟"هي حلوة بس الأول كانت أجمل وأحلى ملامحها كانت هادية".

 إطلالات الفنانة أحلام الغريبة

 

لم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها أحلام الجدل بإطلالتها، فلها عدة إطلالات غريبة أثارت الجدل من قبل، وقد يرجع ذلك لكون الفنانة أحلام تبحث دائمًا عن مواكبة الموضة العالمية، وارتداء تصميمات أكبر بيوت الأزياء العالمية، ولكنها تعتمد إطلالات تثير الجدل.

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فى آخر ظهور لأحلام خلال العرض المباشر الثانى لبرنامج "ذا فويس"، تعرضت لهجوم وانتقادات كبيرة من قبل مستخدمى السوشيال ميديا، لأنها كانت ترتدى "جيبة" أشبه بالملابس الداخلية النسائية، والتي عرضتها للسخرية والانتقاد، هذا بالإضافة إلى النظارة المرصعة بالألماس التى كانت ترتديها. 

وفي إحدى حفلات أحلام ارتدت فستانًا من دار أزياء جوتشى، وكان أشبه بالغلاف الخاص بالشيكولاتة، مما عرضها لهجوم كبير.

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كما أن أحلام، في إحدى حلقات برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدول، ارتدت أحلام أحد تصميمات مصمم هندى، واعتبر رواد السوشيال ميديا اختيارها في هذا الوقت غير موفق، الأمر الذي جعلها ترد على الانتقادات بالاعتراف بأنها أخفقت في اختيارها.

تعتمد الفنانة أحلام دائمًا الإطلالات الغريبة، مما يسبب لها الهجوم من جمهور عريض، رغم أن هذه الإطلالات باهظة الثمن ومن أكبر بيوت الأزياء العالمية.

إطلالات الفنانة أحلام الغريبة إطلالة أحلام بـ “البيجامة” المثيرة للجدل لفنانة الإماراتية أحلام بيجامة النوم إطلالات غريبة

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