السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الشرقية: رصف الشوارع الداخلية وتجميل كورنيش بحر مويس بتكلفة 25 مليون جنيه

اعمال الرصف
اعمال الرصف

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع محمد عبدالوهاب، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، معدلات الأداء ونسب التنفيذ أعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز؛ لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقًا للجدول الزمني المحدد؛ للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين؛ لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

ووجَّه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بضرورة المرور الميداني على المشروعات؛ للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز، وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال؛ لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح، أنه جارِ تنفيذ عدد من مشروعات الرصف والتطوير والتجميل الجاري تنفيذها بنطاق المركز ضمن الخطه الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢ - ٢٠٣٢.

وأشار إلى أنه جارِ تنفيذ أعمال رصف شارع المنشية بدءًا من مجمع المدارس، وصولًا إلى جامع النصر بطول 500 م٢ بتكلفة 2 مليون و71 ألف جنيه، ورصف شارع جعفر وصولاً إلى شارع المدارس بطول 350 م٢ بتكلفة 1 مليون و354 ألف جنيه، ورصف شارع ترعة مصطفى أفندي من شارع رشيد حتى الدائري بطول 600 م٢ بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و847 ألف جنيه.

كما يجري رصف شارع مقابر الأباظية بدءًا من شارع العمدة حتى تقاطع هندسة الري بطول 400 م2 وبتكلفة 1 مليون و593 ألف جنيه، ورصف شارع النزهة بتكلفة 3 ملايين و563 ألف جنيه، ورصف شارع هندسة الري من الكوبري القديم حتى الساحة الشعبية بطول 1000 م2 بتكلفة 8 ملايين و639 ألف جنيه، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 24 مليون و67 ألف جنيه.

وأضاف رئيس المركز، أنه جارِ تنفيذ أعمال تطوير وتجميل كورنيش بحر مويس بالمدينة تبدأ من كوبري هندسة الري وصولاً لكوبري نادي المعلمين بطول 1.2 كم من الجانبين وبتكلفة مليون و500 ألف جنيه ليكون متنفس ومتنزهًا للأهالي وللمساهمة في استعادة الشكل الحضاري والجمالي للمدينة.

أعمال إنشاء اعلى معدل إزالة المعوقات الاستثمارية الجارى تنفيذها الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

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