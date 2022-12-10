محافظ أسيوط يتفقد فعاليات مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف الطبي على طلاب المدارس الابتدائية لفحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة، وذلك بمدرستيِّ الفاروق الرسمية المتميزة لغات، ومدرسة أسيوط الرسمية المتميزة لغات بحي شرق أسيوط، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة»، على أن تستمر فعاليات المبادرة لتشمل جميع المدارس الابتدائية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن منصور، مدير فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي، وعبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، ومحمود معوض، مدير إدارة أسيوط التعليمية، ومحمود ياسين، رئيس حي شرق أسيوط، والعديد من قيادات التربية والتعليم بأسيوط ومسؤولي هيئة التأمين الصحي بالمحافظة.

وتابع المحافظ أعمال الكشف على طلاب مدرسة الفاروق الرسمية لغات، وطلاب مدرسة أسيوط الرسمية، وتابع خلالها خطوات فحص نسبة الهيموجلوبين في الدم وقياس الطول ووزن الطفل ومؤشر كتلة الجسم للتلاميذ المستهدفين من الحملة، مشيرًا إلى أنه في حالة اكتشاف أي إصابات بين التلاميذ يتم إحالتهم إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحي لتلقي العلاج مجانًا، مشيرًا إلى إنه تم تجهيز الفرق الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات والكشف على طلاب المدارس، مشددًا على استمرار أعمال تدريب العاملين المشاركين في الحملة على الاستخدام الأمثل للأجهزة من أجل ضمان جودة عالية من النتائج.

كما التقى المحافظ الطلاب مرددًا معهم النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، كما تفقد بعض فصول المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال؛ للاطمئنان على سير الدراسة، مؤكدًا ضرورة تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والمعلمين والاهتمام بشرح وتسليط الضور على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعاتها التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى بدء فعاليات السنة الخامسة بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة، ليتم الاستكمال للفحص الأولي للصف الأول الابتدائي على مستوى مدارس المحافظة (ريف و حضر).

ويبلغ المستهدف من طلاب الصف الأول الابتدائي 33 ألفًا و765 طالبًا وطالبة بالحضر، و58 ألفًا و31 طالبًا وطالبة بالريف، معلنًا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية على أكمل وجه، خاصة مع انطلاق الفصل الدراسي الأول.

ولفت إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية كمديرية التربية والتعليم، والصحة، وهيئة التأمين الصحي، والمحافظة والأحياء والمراكز؛ لتوفير الإمكانات اللازمة لنجاح الحملة، خاصة أن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لها أثر كبير على صحة الطالب، وتقف عائقًا أمام تحصيله الدراسي السليم، وتُعالج ببساطة حال اكتشافها مبكرًا.

وأوضح الدكتور أيمن منصور، أنه يجري فحص غيابات التلاميذ في السنوات السابقة، بالإضافة إلى متابعة الحالات الإيجابية من الفحص الأولي بالنسبة للسنة الماضية، ويتم الفحص الأولي بقياس طول ووزن التلميذ، وكذلك قياس سريع لنسبة الهيموجلوبين في الدم لتقييم الحالات لمتابعة الحالات الإيجابية بعيادات الربط بالتأمين الصحي على مستوى المحافظة والبالغ عددها (12 عيادات ربط) وتقديم الخدمة الطبية للتلميذ من تحويل التلميذ إلى عيادات التغذية وعيادات الأطفال ولجان هرمون النمو وأمراض الدم.

وأشار إلى أنه يجري تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بواسطة فرق مدربة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى إنه في حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج مجانًا لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة، مضيفًا أنه سيتم متابعة الأطفال المصابين أثناء وبعد الحملة حتى يتم شفائهم تمامًا.

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