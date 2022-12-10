الأمن يكثف جهوده للكشف عن هوية شاب لقى مصرعه أسفل قطار بسوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها؛ للكشف عن هوية شاب في العقد الرابع من العمر اصطدم به قطار بجوار كوبرى قرية روافع القصير دائرة مركز سوهاج وحوله إلى أشلاء، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالى بالمنطقة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد باصطدام قطار بشاب ووفاته، وتم نقل أشلائه للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص، تبيّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، والعقيد طارق أبوسديرة، رئيس مفتش مباحث مركز شرطة سوهاج باصطدام قطار بشخص بجوار كوبري روافع القصير دائرة مركز سوهاج، حيث تبين أنه أثناء مرور قطار ركاب نجع حمادي – سوهاج اصطدم بشخص ذكر في العقد الرابع ن العمر أثناء مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاة مما أدي لوفاته وتحويله إلى أشلاء.

وبالمعاينة، تبيَّن أنه يرتدي بنطال أبيض وتي شيرت رمادي في أحمر وتظهر علي ملابسه شدة الاتساخ حافي القدمين ولم يعثر معه علي ثمة أوراق أو متعلقات تدل على شخصيته ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.