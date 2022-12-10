السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأمن يكثف جهوده للكشف عن هوية شاب لقى مصرعه أسفل قطار بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها؛ للكشف عن هوية شاب في العقد الرابع من العمر اصطدم به قطار بجوار كوبرى قرية روافع القصير دائرة مركز سوهاج وحوله إلى أشلاء، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالى بالمنطقة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد باصطدام قطار بشاب ووفاته، وتم نقل أشلائه للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص، تبيّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، والعقيد طارق أبوسديرة، رئيس مفتش مباحث مركز شرطة سوهاج باصطدام قطار بشخص بجوار كوبري روافع القصير دائرة مركز سوهاج، حيث تبين أنه أثناء مرور قطار ركاب نجع حمادي – سوهاج اصطدم بشخص ذكر في العقد الرابع ن العمر أثناء مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاة مما أدي لوفاته  وتحويله إلى أشلاء.

وبالمعاينة، تبيَّن أنه يرتدي بنطال أبيض وتي شيرت رمادي في أحمر وتظهر علي ملابسه شدة الاتساخ حافي القدمين ولم يعثر معه علي ثمة أوراق أو متعلقات تدل على شخصيته ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

2021 8 يناير أجهزة الأمنية ارتكاب الواقعة اصطدام قطار اصطدام قطار بشاب التحريات أ العرض على النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

أسماء 10 مصابين إثر انقلاب «ميكروباص» فى بنى سويف

«زراعة البحيرة»: الانتهاء من حصر القمح والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

«صحة بنى سويف» تنهى استعداداتها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

انتهاء صلاة الجنازة على صلاح فضل ودفن جثمانه بمقابر العائلة بالقطامية

الداخلية تضبط 105 كيلو بانجو و15 كيلو هيروين بحوزة تجار مخدرات بدمياط

رئيس الوزراء يتفقد محطة صرف صحى الزراير الجديدة بالسويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة