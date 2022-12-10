السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 25 رحلة طيران قادمة من أوروبا

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 25 رحلة طيران دولية، ضمن 68 رحلة أسبوعية تصل للمطار خلال الأسبوع بداية من اليوم وحتى الجمعة المقبلة، حيث تقوم الجهات المختصة بإنهاء إجراءات الوصول للسياح للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ الغردقة.

وكشفت جداول التشغيل بمطار مرسى علم الدولي، أن رحلات اليوم تصل من عدة دول مختلفة بينها 4 رحلات من إيطاليا، و11 رحلة من بولندا، ورحلة واحدة من بلجيكا، ورحلتين من التشيك، و5 رحلات من ألمانيا، ورحلة من هولندا، ورحلة من النمسا. 

كما تبين من جدول الرحلات الأسبوعية التي تصل على مدار الأسبوع أن تلك الرحلات تصل من 9 دول أوروبية وتصل تحديدًا 3 رحلات منها من بلجيكا، و4 من هولندا، و9 من إيطاليا و19 رحلة من المانيا.  

وتصل 6 رحلات من التشيك، و17 رحلة من بولندا، و4 رحلات من سويسرا، و4 مصري داخلي، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا.

رحلة طيران دولية شواطئ الغردقة مطار مرسى علم مرسى علم موانئ البحر الأحمر طيران دولي

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