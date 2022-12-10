إبراهيم عبدالمجيد ناعيًا صلاح فضل: أضاء حياتنا الأدبية والفكرية

نعى الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، المفكر والناقد الأدبي الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، على أن تقام صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة الظهر بمسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

وبكلمات مؤثرة؛ كتب عبدالمجيد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا إلهي.. خبر صعب عرفته الآن وهو رحيل أستاذنا العظيم صلاح فضل"، مستطردًا: "الخبر وصلني من قريب للعائلة يعيش في دبي".

وتابع: "الكاتب العظيم الذي أضاء حياتنا الأدبية والفكرية.. الصديق الرائع الذي منعني المرض من لقائه في الفترة الأخيرة.. والذي يمنعني من توديعه.. إلى جنة الخلد أستاذنا العظيم.. لك الرحمة والمغفرة وواسع الجنات.. خالص عزائي للحركة الأدبية المصرية والعربية ولكل محبيه وتلاميذه في كل الدنيا".

وُلد الدكتور صلاح فضل "محمد صلاح الدين عبدالسميع فضل" بقرية شباس الشهداء بوسط الدلتا في عام 1938. اجتاز المراحل التعليمية الأولى الابتدائية والثانوية بالمعاهد الأزهرية. حصل على ليسانس كلية دار العلوم– جامعة القاهرة عام 1962م. عمل معيدًا بالكلية ذاتها منذ تخرجه حتى عام 1965.

انتدب لتولي رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في يناير 2002 حتى مارس 2003، حينما أحيل للتقاعد بعد بلوغه السن القانونية.

وانتقل للعمل أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة عين شمس منذ عام 1979م حتى الآن.

انتُخب الدكتور صلاح فضل عضوًا بمجمع اللغة العربية عام 2003، في المكان الذي خلا بوفاة الدكتور بدوي طبانة.

وله نشاط مجمعي ملحوظ؛ فهو عضو في لجنة الاقتصاد، ومقرر للجنة الأدب، وهو صاحب مشروع كبير لتطوير العمل بالمجمع وتوسيع دائرة نشاطه ونشر رسالته، وقدَّمه إلى مجلس المجمع، وصدر له قرار وزاري بتكليفه قائمًا بعمل رئيس مجمع اللغة العربية منذ نوفمبر 2020.