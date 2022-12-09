الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أنور الكمونى: عزمت على محاربة السرطان بشتى الطرق والوسائل

أنور الكموني، لاعب
أنور الكموني، لاعب التنس السابق

قال أنور الكموني، لاعب التنس السابق، إنه صمم على محاربة السرطان بشتى الطرق والوسائل، مؤكدًا: "وجودي في الملعب بشكل احترافي بيدي أمل ودفعة لمرضى السرطان".

محاربة السرطان

وأكد "الكموني"، خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم تناول قصته في الكثير من الأفلام التسجيلية العالمية، كما أنه حرص على زيارة أكثر من 14 دولة حول العالم من لبث التفاؤل بقلوب مرضى السرطان. 

الإصرار والعزيمة

وأضاف أنه تحدى ذاته من أجل إنقاص وزنه الذي بلغ 140 كيلوجراما، بسبب أدوية الكيماوي، حتى وصل لـ80 كيلوجراما، وبالتالي حقق ما أراد بصورة كبيرة ودقيقة ومن ثم عاد إلى مباريات وتدريب التنس.

أنور كموني لاعب التنس سابقا محاربة السرطان مصر تستطيع دي ام سي

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