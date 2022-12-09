لا يفوتك هذا المساء| المغرب يسعى لكتابة التاريخ أمام البرتغال.. و«الأرصاد» تُعلن توقعاتها لطقس الأسبوع

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

دائرة الخطر.. كل شىء عن «ألعاب تيك توك» القاتلة: كيف تنقذ أطفالك من الموت؟

لم تكن إصابة طالب مراهق بالشلل بسبب «تحدٍ» على تطبيق «تيك توك» إلا جرس إنذار لمئات من الأسر، فى ظل إقدام كثير من الأطفال والمراهقين والشباب على تنفيذ مثل هذه التحديات التى تكون مميتة، بداية من تحدى «كتم الأنفاس» و«تشارلى» وصولًا إلى «القذف لأعلى».

وتعرض أحمد خالد، طالب بالمرحلة الإعدادية فى إحدى المدارس الخاصة، للشلل، بسبب إصابة قوية فى الفقرات، إثر سقوطه على عنقه، بينما كان يؤدى مع زملائه تحديًا على تطبيق «تيك توك».

وظهر الطالب فى فيديو مع زملائه وهم يرفعونه عاليًا، ثم تركوه يسقط أرضًا، ونتج عن ذلك كسر فى فقرات الرقبة، نقل على إثره إلى المستشفى فى حالة خطيرة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــا.

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يلعب وحيدًا فى ملعب فارغ، فمنذ انتصاره فى الانتخابات الأخيرة يحاول أن يناور على كل الأصعدة، فى معركة كبرى، لتشكيل الائتلاف الحكومى ومقايضة الشركاء بالحقائب الوزارية.

وتوازى تلك المعركة معركة أخرى، تدور من خلف الستار مع الولايات المتحدة، إذ يحاول نتنياهو أن يدفع فى الوقت نفسه نحو التهدئة مع الولايات المتحدة وإرسال «تطمينات» لها بأن الحكومة اليمينية الجديدة فى إسرائيل لن تخرج عن السياق السياسى الذى تريده إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، التى تتحفظ على نهج بعض شركائه، كما لا تنسى له علاقته الوثيقة بالرئيس السابق دونالد ترامب، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــا.

الباز: تصريحات الرئيس الصينى أدانت الانتهاكات الإسرائيلية بشكل واضح

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن من مكاسب القمة العربية الصينية اليوم، هو تحول موقف الصين تجاه القضية الفلسطينية، من موقف إيجابي بارد، لموقف إيجابي ساخن وتحوله لسلوك دعم.

وأشار خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن الرئيس الصيني أكد دعمه للجانب العربي لإيجاد حلول للقضايا الشائكة في المنطقة، وأدان بشكل واضح ما تفعله إسرائيل في حق الفلسطينيين، كما أكد دعمه لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود 67. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــا.

افعلوها يا أسود.. المغرب يسعى لكتابة التاريخ أمام البرتغال فى أول ربع نهائى للعرب

بحثًا عن إنجاز تاريخى، يواجه منتخب المغرب نظيره البرتغالى، فى الخامسة مساء الغد، ضمن مواجهات ربع النهائى بمنافسات كأس العالم المقامة فى قطر.

وتأهل «أسود الأطلس» إلى ربع نهائى المونديال لأول مرة فى تاريخ العرب، بعد فوزه التاريخى على منتخب إسبانيا فى دور الـ١٦ بركلات الترجيح، التى شهدت تألق الحارس العملاق ياسين بونو، الذى حرم الإسبان من تسجيل أى ركلة، وتسبب فى الإطاحة بمدربهم لويس إنريكى، الذى أقر بأن «بونو» هو سبب خسارته، قائلًا: «لو أن هناك شيئًا كان علىّ تغييره حتى يفوز إسبانيا، كنت سأسعى إلى تغيير بونو». لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــا.

مرضى سرطان مستفيدون من «حياة كريمة»: «المبادرة طوق نجاة»

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تقديم العديد من الخدمات والتدخلات اللازمة فى القرى والمراكز المستهدفة بمختلف محافظات الجمهورية، يما يُمكّن المواطن من أن يحيا حياة تليق به بعد سنوات من المعاناة. وتتضمن مبادرة «حياة كريمة» العديد من التدخلات فى مجال الصحة، كان آخرها إطلاق ٤٦ قافلة طبية مجانية فى المحافظات، فى الفترة من ١ إلى ١٠ ديسمبر الجارى. يأتى إطلاق هذه القوافل دون تحميل المواطن أى أعباء مالية، وذلك بالتوازى مع المبادرات الرئاسية الصحية الأخرى، وتطوير المستشفيات القائمة وبناء مستشفيات جديدة فى مختلف أنحاء الجمهورية. ويحظى مرضى الأورام الخبيثة باهتمام خاص من قبل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فى ظل ظروفهم الصعبة وحاجة مرضهم إلى الكثير من الفحوصات والعلاجات المكلفة، وهو ما سنتعرف على تفاصيله وأوجهه من خلال لقاءات مع عدد من هؤلاء المرضى فى السطور التالية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــا.

الأتربة العالقة ونشاط للرياح.. «الأرصاد» تتوقع طقس الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال أسبوع، اعتبارًا من غدٍ السبت حتّى الخميس 15 ديسمبر، حيثُ يسود طقس خريفى مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، يميل إلى البرودة في بداية الليل وشديد البرودة في آخره على كل الأنحاء. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــا.