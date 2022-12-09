وزير الرياضة يهنئ بعثة الكونغ فو بنتائج بطولة العالم للشباب بإندونيسيا

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى بعثة المنتخب الوطني للكونغ فو على النتائج المميزة التي حققتها البعثة في منافسات بطولة العالم للشباب بإندونيسيا.

حققت البعثة المصرية للكونغ فو حتى الآن 11 ميدالية متنوعة بواقع ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية و 5 ميداليات برونزية.

أشاد وزير الشباب والرياضة بالنتائج المميزة التي حققتها بعثة الكونغو فو في بطولة العالم للشباب نتيجة الاستعداد الجيد للبطولة، وضمن الإنجازات الرياضية التي يحققها أبطال مصر في مختلف المنافسات.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن تمنياته بخالص التوفيق للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للكونغ فو في البطولات المقبلة، وتحقيق مزيد من الإنجازات مما يؤكد تطور رياضة الكونغ فو المصرية وتقدمها ، وقدرة أبناء مصر على تحقيق الريادة في تلك اللعبة.

مصر ترفع رصيدها في بطولة العالم للكونغ فو إلى 11 ميدالية

نجح المنتخب الوطني للووشو كونغ فو في حصد 8 ميداليات جديدة اليوم الجمعة في بطولة العالم العامة الثامنة للشباب المقامة في جاكرتا عاصمة إندونيسيا خلال الفترة من 2-11 ديسمبر 2022 بمشاركة منتخبات أكثر من 60 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وارتفع رصيد فراعنة الكونغ فو حتى الآن إلى 11 ميدالية متنوعة بواقع ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية و 5 ميداليات برونزية.

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