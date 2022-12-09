الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفيرة بريطانيا بالأمم المتحدة: روسيا تحاول الحصول على مزيد من الأسلحة الإيرانية

بريطانيا
بريطانيا

أعلنت سفيرة بريطانيا بالأمم المتحدة باربرا ودوارد، أن روسيا تحاول الحصول على مزيد من الأسلحة من إيران، وفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. 

وأشارت “ودوارد” إلى أن روسيا تحاول الحصول على مزيد من الأسلحة من إيران، بما في ذلك مئات الصواريخ الباليستية، وتعرض على طهران في المقابل مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والفني.

وبدورها، اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض،كارين جان بيير، اليوم الجمعة، أن الشراكة العسكرية واسعة النطاق بين موسكو وطهران تلحق ضرراً بأوكرانيا والدول المجاورة لإيران والمجتمع الدولي.

وأوضحت أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على ثلاثة كيانات مركزها روسيا تنشط خصوصاً في حيازة واستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية.

وتاريخيًا، حاولت روسيا مرارًا دخول بلاد فارس وكانت المقولة السائدة حينذاك أن "الجندي الروسي يحتاج أن يغسل حذاءه في المحيط الهندي". 

وبعد الحرب العالمية الثانية، انسحبت القوات السوفيتية من إيران فقط في عام 1946، والآن، تخضع كل من إيران وروسيا للعقوبات وفي عزلة دولية، مما خلق مناخ جيد للتقارب.

ولعبت العلاقات المتطورة بين روسيا وإيران، والمسار السياسي والتفاهم الذي جمع الجانبين، دوراً مهماً في دعم النفوذ الروسي داخل قارة آسيا وفي الشرق الأوسط (سوريا)، وكما يبدو أنه يؤثر الآن أيضاً على مسار الحرب في أوكرانيا ويمنحها ذخراً استراتيجياً، قد يكون له انعكاسات على أوروبا بأكملها.

روسيا إيران الاسلحة الايرانية بريطانيا سفيرة

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