عزيز أخنوش: الحكومة المغربية تتطلع لعلاقات ثنائية أقوى مع الصين

وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، الشكر والتحية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على احتضان القمة العربية الصينية والإعداد المتميز لها لإنجاحها.

وهنأ خلال كلمته بفعاليات القمة العربية الصينية الأولى، الحزب الصيني الشيوعي الصيني على نجاح المؤتمر الحزبي العشرين، وتجديد انتخاب الرئيس الصيني على رأس الحزب.

وقال "أخنوش" إن انطلاق فعاليات القمة العربية الصينية بمثابة لحظة قوية في مسار التعاون العربي الصيني، إذا تشكل القمة حدثًا تاريخيًا ومنعطفًا مهمًا في العلاقات بين الجانبين وفرصة سانحة لإضافة لبنة جديدة إلى صرح العلاقات التقليدية القوية القائمة بين العالم العربي والصيني.

وأضاف رئيس الحكومة المغربية، أن القمة تنعقد في سياق مشحون بالأزمات التي خلفتها جائحة كورونا، مؤكدًا أن المغرب يتطلع لعلاقات ثنائية أقوى مع الصين.

وأشاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، بموقف الصين الثابت تجاه الحق الفلسطيني.