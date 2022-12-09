الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

افتتاح أكبر مدينة ألعاب مائية ترفيهية بمصر والشرق الأوسط بمدينة الغردقة

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر افتتحا أكبر مدينة ألعاب مائية ترفيهية بمصر والشرق الأوسط بمدينة الغردقة وذلك بحضور كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر.

وشارك في الافتتاح عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة والمستثمرين ومنظمي الرحلات بالسوق الألماني، وماجدة حنا مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة البحر الأحمر، وأحمد الدع مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في محافظة البحر الأحمر.

كما قام الوزير والمحافظ بجولة داخل مدينة الألعاب تفقدا خلالها المسرح الكبير، ومجموعة المطاعم والكافيتريات والمحلات التجارية وأماكن الضيافة من أجنحة وغرف للإقامة، حيث استمعا إلى شرح مفصل عن المدينة وما تتضمنه من ألعاب، حيث تم الإشارة إلى أن المدينة تحتوي على إحدى الألعاب الحائزة على جائزة أفضل الألعاب المائية في أوروبا للأعوام التاسعة الماضية على التوالي وكذلك عدد من الأبراج المائية للأطفال على أحدث التصميمات العالمية.

محافظ البحر الأحمر مدينة العاب مائية الغردقة ألعاب مائية كامل ابو علي

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