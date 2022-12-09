الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«أبوالرجال» لـ«الدستور»: «سعيد بمشاركتى فى المونديال وأتمنى التواجد فى النسخة المقبلة»

محمود ابوالرجال
محمود ابوالرجال

تحدث الحكم الدولي المساعد محمود أبوالرجال عن مشاركته في مونديال قطر 2022.

وقال «أبوالرجال» في تصريحات لـ«الدستور»: «سعيد بتمثيل مصر في المونديال وشرف لأي حكم التواجد في أكبر حدث رياضي في العالم». 

وواصل «أبوالرجال»: «تمنيت التواجد في المباريات الإقصائية بالمونديال ولكن كنت مرتبطًا بالطاقم التحكيمي الخاص بالحكم بكاري جاساما وعدم تواجد جاساما في أي مباراة بعد مباراة هولندا وقطر التي ظهرنا فيها كأول مباراة لنا في المونديال كان سببًا لعدم ظهوري مرة أخرى في كأس العالم».  

وتابع: «الحمد لله على كل حال وإن شاء الله أسعى للتواجد في النسخة المقبلة لكأس العالم وأشكر كل من وقف بجانبي للتواجد في المونديال». 

وأضاف: «الأجواء كانت رائعة في قطر رغم صعوبة المهمة علينا كحكام بسبب الضغوط حيث إن أي حكم كانت لديه رغبة شديدة للظهور بشكل طيب في هذا الحدث العالمي». 

مونديال قطر 2022 محمود ابو الرجال الاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم الدولي هولندا وقطر

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