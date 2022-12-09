«أوقاف الجزائر» من مسجد الحسين: اهتمام مصرى كبير بعمارة بيوت الله فى عهد السيسى

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية، اليوم الجمعة، زيارة لمسجد الإمام الحسين، رضي الله عنه، لـ١٩ عالمًا من أئمة وقيادات ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورهشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، ورفيق القاضي، مدير عام المكتب الفني بديوان عام وزارة الأوقاف، والدكتور أشرف فهمي، مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف، والدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ هيثم رمضان، المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.

واستمع الوفد إلى خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام مسجد الإمام الحسين بعنوان "الأمانة صورها وأثرها في تحقيق الأمن المجتمعي"، وأدوا صلاة الجمعة بالمسجد معربين عن تقديرهم الكبير لاهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله (عز وجل) في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جدير بالذكر أن وفد أئمة دولة الجزائر يضم 19 عالمًا من أئمة وقيادات وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة.