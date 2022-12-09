«الزراعة في أسبوع».. الإفراج عن 84 ألف طن ذرة وفول صويا

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الحصاد الأسبوعي في نسخته رقم 120 لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 2 وحتى 8 ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للإنتاج، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء، ايضا اجتماعا لمتابعة آليات توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن، وذلك بحضور وزيرا الزراعة والتموين، و محافظ البنك المركزي المصري، ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ونائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، وأصحاب المصانع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المُورِدة لـ"فول الصويا" و"الذرة" ومكونات الأعلاف.

و شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع رفيع المستوى حول "دعم قدرة الاستدامة في مجال الغذاء والأمن الغذائي في القارة الإفريقية " والذي يعقد في مدينة أبيدجان، بكوت ديفوار، حيث من المقرر أن يلقي كلمة رئيس الوزراء في الاجتماع ويعقد عدة لقاءات ثنائية حول آفاق التعاون الزراعي مع بعض الوزراء والمسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي في الدول الإفريقية.

- فتح أسواق الفلبين أمام الصادرات الزراعية المصرية

كما استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبحث معه التنسيق والتعاون بين الوزارة والهيئة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة والهيئة والمستثمرين والمستوردين كما ترأس، اجتماع مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، والذي طالب بإيجاد حلول عملية للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية والانبعاثات وتأثيرها على المحاصيل الزراعية، كذلك أعلن فتح أسواق الفلبين أمام الصادرات الزراعية المصرية، من الموالح لأول مرة وذلك بعد مفاوضات فنيه مكثفة ببن الجانبين المصري والفلبيني استمرت لأكثر من 5 سنوات.

فيما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد بشأن انتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين مؤكدة أن الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع انطلقت في 19 نوفمبر الماضي، كذلك قامت لجنة من وزارتي الزراعة والتموين بحملات تفتيشية مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف، وضمت اللجنة كل من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة والمهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية وبعض مأموري الضبط القضائي ومهندسي الرقابة والتفتيش بوزارتي الزراعة والتموين.

- الإفراج عن 84 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 51 مليون دولار

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي وأنه خلال الاسبوع الماضي تم الإفراج عن 84 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 51 مليون دولار، كذاك تم إعطاء أكثر من 3.1 مليون جرعة ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة والتي انطلقت في 19 نوفمبر الماضي، كما تضبط أكثر من 39 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي خلال شهر نوفمبر، وذلك وفقا لتقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

الزراعة فى إسبوع

بينما افتتح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أول مهرجان الزيتون المصري بالقاهرة، وذلك بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، تحت شعار "من مصر لكل الدنيا"، كما نظم معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا، بعنوان: "التغيرات المناخية وتأثيرها على الامراض النباتية على أهم المحاصيل الاقتصادية"، وذلك بمحطة بحوث تاج العز بمحافظة الدقهلية، كذلك نظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا لمدة يوم واحد تحت عنوان " المكافحة المتكاملة للحشائش فى محصول القمح، "اليوم الكامل للزمير"، في عدد 22 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأصدر معهد وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية نشرة تتضمن نشاط المعهد خلال شهر نوفمبر، حث تضمنت النشرة تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشديد متابعة المزروعات في ظل التغيرات المناخية، كما واصلت الادارة المركزية للبساتين، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، المرور على زراعات الخضر والفاكهة والمشاتل على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعتها، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، فضلا عن استكمال أعمال اللجان العلمية لمشروع مكافحة مرضي التورد والتبرقش فى الموز بنطاق محافظة الغربية، وذلك بالتنسيق بين الإدارة والمعاهد البحثية المختصة.

- تفقد زراعات القمح لعدد من المزارعين فى محافظة كفر الشيخ

بينما تفقد الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات والباحثين بالمعهد، ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، زراعات القمح لعدد من المزارعين فى محافظة كفر الشيخ، فضلا عن تجارب قسم بحوث أمراض القمح بمحطة بحوث سخا، وصوبة أمراض القمح بالمحطة، وذلك فى إطار تفعيل غرفة عمليات متابعة المحصول، كما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، في المعرض التجاري الدولي السابع للأغذية والمشروبات "فوود افريكا"، حيث تم عرض خدماته المختلفة على شركات الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي المشاركة في المعرض وكذا الزائرين المتخصصين للمعرض.

كما شارك ايضا في الاجتماعات السنوية للجهاز العربي للاعتماد والتي تستضيفها المجلس الوطني للإعتماد، كذلك استقبل المعمل، الدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإطلاع على دور المعمل في منظومة الرقابة على الغذاء.