حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الجمعة 9 ديسمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعلامة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي.

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)

قد يبدو وكأنه يوم رتيب ولكن بحلول وقت المساء ستجد نفسك مشغولاً للغاية بالعديد من الأشياء التي يجب إدارتها. سوف تساعدك زوجتك في القيام بمهام متعددة ، وإذا كان لديك أطفال ، فستستمتع بأمسية مجنونة. ستكون حياتك العملية سلسة ، لذا لا تقلق بشأن ذلك. قد تحاول جاهدًا مقاومة إغراءات طعام الشارع الخارجي ، لكنك ستنغمس في ذلك بسبب ضغط الأقران الذي لن يناسب جسمك، الامتناع عن التسوق المندفع ، يجب أن يكون توفير المال من أولوياتك الآن.

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

قد يكون حسابك المصرفي قد تم توتره ولكنك لا تزال تحت السيطرة حيث أنه في بداية الشهر فقط. لا تستسلم لنوبات غضب شريكك من أجل مصلحته. قد تبدو صحتك جيدة ولكن قد يكون فحص الجسم مهمًا ، ويبدو أن اليوم سيكون يومًا جيدًا لبدء العملية. سيكون زملاؤك متزامنين معك ، لذا سيكون يومًا سلسًا في العمل.

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)

قل لا للشخص الذي كان وراء حياتك لشيء لا ترغب في القيام به. قد يكون من كبار السن في المكتب أو الأخ الأكبر. سيجعلك تشعر بخفة شديدة ، مثل رفع العبء. سوف تتلقى المال من أحد كبار السن مما سيغرقك لأسباب معروفة لك بشكل أفضل. الصحة تبدو جيدة.

صفات تشترك بها الأبراج النارية

تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.