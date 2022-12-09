إدارة الطوارئ الروسية: حريق ضاحية موسكو عمل إجرامى

تشتبه إدارة الطوارئ الروسية بأن الحريق الهائل الذى اندلع ليل أمس الخميس فى مركز للتسوق في إحدى ضواحي موسكو نجم عن عمل إجرامي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت إدارة الطوارئ الروسية أعلنت اليوم الجمعة أن فرق الإطفاء تكافح حريقًا ممتدا على مساحة 7 آلاف متر مربع، اندلع ليل "الخميس - الجمعة" في مركز تجاري في إحدى ضواحي العاصمة موسكو.

وقالت وزارة الحالات الطارئة على تطبيق تليجرام "في منطقة موسكو، يقوم رجال الإطفاء بإخماد حريق بمساحة سبعة آلاف متر مربع، واندلع الحريق في مركز التسوق "ميجا خيمكي" في ضاحية خيمكي بشمال موسكو.

- تفاصيل الحريق

ولاحقًا، أفادت دائرة الطوارئ في مقاطعة موسكو بمصرع شخص واحد في حريق كبير اندلع في متجر "OBI" في مركز "ميجا خيمكي" للتسوق الواقع في المقاطعة.

وجاء في بيان صدر عن الدائرة، اليوم الجمعة "بمدينة خيمكي، في المنطقة الثامنة، المبنى 2، اشتعلت النيران في متجر "OBI". اندلع حريق تبلغ مساحته 150 مترًا مربعًا في سقف المبنى".

من جانبه دقق المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، أن مساحة الحريق ارتفعت إلى 18 ألف متر مربع. وقال إن عملية إطفاء الحريق يشارك فيها 70 شخصا و20 سيارة إطفاء.

وتابعت مصادر رسمية، أن انهيار سقف في متجر "OBI" وقع على مساحة 5 آلاف متر مربع، مضيفة أن الانفجارات كانت تهز قسم البناء في المتجر، حيث يتم تخزين علب طلاء ورذاذ.

وقد نظمت النيابة العامة في مقاطعة موسكو عملية تحقيق فيما يتعلق بالحريق، ونقلت وسائل إعلام عن خدمات الطوارئ أن الحريق المتعمد وأعمال اللحام في ملحق المبنى من أهم الأسباب المحتملة للحادث.

وذكرت وكالة "انترفاكس" نقلًا عن مصدر لم تحدده أن فرضية "أعمال متعمدة، مثل حريق إجرامي، مطروحة"، بينما ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن عملًا إجراميًا هو "أحد التفسيرات الرئيسية" لهذا الحريق.

وظهر في مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريق هائل وناس يفرون من مبنى تشتعل فيه النيران باتجاه موقف للسيارات.