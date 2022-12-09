صحيفة: القمة «العربية- الصينية» فرصة للعمل مع مصر لبناء تعاون ومستقبل مشترك

قالت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، إن القمة العربية- الصينية ولقاء الرئيس السيسي بنظيره الصيني، تفتح عهدًا جديدًا للعلاقات العربية الصينية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، التقى الرئيس الصيني شي جين بينج، أمس الخميس، بالرئيس عبدالفتاح السيسي في الرياض، وأشار الرئيس "بينج" إلى أنه مع مرور البيئات الإقليمية والدولية بتغييرات عميقة ومعقدة، أصبحت الأهمية الاستراتيجية والشاملة للعلاقات بين الصين ومصر أكثر وضوحًا، تعني الرؤى والمصالح التي تشترك فيها الصين ومصر أن الجانبين بحاجة إلى العمل معًا نحو بناء مجتمع صيني- مصري ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد ونحو مزيد من التقدم للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر.

- "بينج": الصين مستعدة لتعميق تعاون "الحزام والطريق" مع مصر

وأضافت "تشاينا ديلي"، أن الرئيس الصيني أكد أن الصين تدعم بقوة مصر في اختيار مسار التنمية الذي يناسب ظروفها الوطنية وفي حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية، والصين مستعدة لتعميق تعاون الحزام والطريق مع مصر، وضمان الانتهاء من مشروع القطار في الموعد المحدد وبجودة عالية في مدينة العاشر من رمضان ومنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، نجاح منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر بالسويس ومشاريع التعاون الكبرى الأخرى، وكذلك هناك استعداد لاستيراد المزيد من المنتجات عالية الجودة من مصر وتوسيع التعاون في الاستثمار والتمويل والإنتاج المشترك للقاحات والفضاء.

وتابع "بينج" إن الصين تأمل في اغتنام الفرصة التي تتيحها القمة الصينية العربية الأولى للعمل مع مصر لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك، ولتنفيذ أفضل للبرامج التسعة التي تم الإعلان عنها في منتدى التعاون الصيني الإفريقي.

وأضاف أن الصين تهنئ مصر على نجاح مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ (كوب 27)، ويهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون مع مصر في مجال تحول الطاقة، والقطاعات الاقتصادية الخضراء، والتقنيات منخفضة الكربون، مشيرًا إلى أن بلاده على استعداد لتكثيف التعاون مع مصر في الأمم المتحدة وفي المنابر المتعددة الأطراف الأخرى، والدعوة بشكل مشترك إلى التعددية الحقيقية، والتمسك بالمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وحماية المصالح المشتركة للدول النامية، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

- الرئيس السيسي: الصين حققت إنجازات تنموية عظيمة واكتسبت مكانة دولية بارزة

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الصين حققت إنجازات تنموية عظيمة واكتسبت مكانة دولية بارزة، وقدم تهانيه القلبية على نجاح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد مؤخرًا، مضيفًا أن مصر سعيدة بوجود صديق عظيم مثل الصين وتتطلع إلى زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لتحقيق المزيد من النتائج الجيدة.

وستواصل مصر العمل مع الصين لدفع تعاون الحزام والطريق، وترحب مصر بمشاركة الصين النشطة في مشروعات البنية التحتية المهمة في مصر، وأبوابها مفتوحة على مصراعيها للشركات الصينية التي تأمل في الاستثمار والسعي للتعاون في مصر، وقال إن مصر تأمل في تعزيز التعاون مع الصين في أبحاث وتطوير اللقاحات.

وشكر الصين على دورها المهم والإيجابي في COP27، قائلًا إن مصر مستعدة لتعزيز التواصل والتعاون متعدد الأطراف مع الصين، ويتطلع إلى القمة الأولى بين الصين والدول العربية التي يتوقع أن تفتح عهدًا جديدًا للعلاقات العربية الصينية.