الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورى القسم الثانى.. القناة يواجه الاتصالات فى قمة المجموعة الثانية والترسانة يستضيف السويس

القناة فاز في الجولة
القناة فاز في الجولة الماضية على كهرباء الإسماعيلية

تقام اليوم الجمعة 8 مباريات في الأسبوع التاسع للمجموعة الثانية في دوري القسم الثاني، أهمها مباراة القمة بين القناة المتصدر برصيد 22 نقطة بقيادة محمد حليم والاتصالات الثاني برصيد 18 نقطة بقيادة جمعة مشهور.

ولم يذق الفريقان طعم الهزيمة، وحقق القناة 7 انتصارات وتعادل مرة واحدة بينما فاز الاتصالات خمس مرات وتعادل ثلاث مرات وفي حالة فوز القناة سيصل للنقطة 25 ويزيد الفارق إلى 7 نقاط، وإذا فاز الاتصالات سيتقلص الفارق بين الفريقين الى نقطة واحدة وتشتعل المنافسة على القمة.

 

ويستضيف الترسانة الثالث برصيد 15 نقطة بقيادة خالد عيد فريق منتخب السويس السابع برصيد 13 نقطة بقيادة ياسر الكناني، في مباراة قوية يسعى خلالها الترسانة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام الاتصالات، بينما يسعى السويس لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

 

ويحل العبور الثامن برصيد 13 نقطة بقيادة كرم جابر ضيفا على فريق إف سي زد الرابع برصيد 15 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي، في مباراة يرفع خلالها إف سي زد شعار لابديل عن الفوز للاستمرار في سباق القمة.

 

ويستضيف الإعلاميين الثالث عشر برصيد خمس نقاط بقيادة علاء إبراهيم فريق وادي دجلة الخامس برصيد 15 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور ولا يعرف وادي دجلة نغمة التعادل حيث فاز خمس مرات وخسر ثلاث مرات في حين حقق الإعلاميين فوزا واحدا وتعادل مرتين وخسر خمس مرات.

 

ويحل كهرباء الإسماعيلية الخامس عشر برصيد 4 نقاط بقيادة أشرف خضر ضيفا على الإنتاج الحربي التاسع برصيد 10 نقاط بقيادة حسام عبد العال ..ويستضيف النصر الرابع عشر برصيد 5 نقاط بقيادة طارق السيد فر يق السكة الحديد السادس برصيد 13 نقطة بقيادة أمير عزمي مجاهد.

 

ويستضيف بورتو السويس الحادي عشر برصيد 7 نقاط بقيادة أشرف توفيق فريق إيسترن كومباني العاشر برصيد 9 نقاط بقيادة هشام زكري، ويحل بتروجت الثاني عشر برصيد 5 نقاط بقيادة السيد عيد ضيفا على فريق مستقبل وطن الأخير برصيد نقطتين بقيادة سامر عبد الرحمن.

دوري القسم الثاني القناة الاتصالات الترسانة إف سى زد

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