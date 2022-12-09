الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تغريدة لـ ماكرون تثير ضجة على تويتر

ماكرون
ماكرون

أثارت تغريدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الواقيات الذكرية ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان أنها مجانية لفئة من المواطنين.

وعلى حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كتب ماكرون: "لجميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا في عام 2023، ستكون الواقيات الذكرية مجانية في الصيدليات".

وعلق أحدهم ساخرًا: "أقل من الفرنسيين هو انتصار كبير للبشرية".

وقال حساب آخر معلقًا: الرئيس الفرنسي يبشر الأمة الفرنسية بأنه ابتداء من عام 2023 ستوفر الحكومة الواقيات الذكرية للشباب مجانا من سن 18-25!! أمة تفكر فقط في الأعضاء التناسلية والعجيب يتهمون المسلمين بذلك!! على مدار السنوات الماضية تابعت أخبار الغرب وأكاد أجزم أن 80% من تشريعاتهم عن الجنس فقط!".

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 9-12-2022

دعاء الصباح اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 9 /12 /2022

مواعيد مباريات اليوم الجمعة فى كأس العالم والقنوات الناقلة 9-12-2022

كتاب يتغزل فى الإعجاز الهندسى لمصر القديمة: الأهرامات محطات عملاقة لتوليد الطاقة

حالة الطقس اليوم الجمعة 9-12-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟