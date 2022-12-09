تغريدة لـ ماكرون تثير ضجة على تويتر

أثارت تغريدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الواقيات الذكرية ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان أنها مجانية لفئة من المواطنين.

وعلى حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كتب ماكرون: "لجميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا في عام 2023، ستكون الواقيات الذكرية مجانية في الصيدليات".

وعلق أحدهم ساخرًا: "أقل من الفرنسيين هو انتصار كبير للبشرية".

وقال حساب آخر معلقًا: الرئيس الفرنسي يبشر الأمة الفرنسية بأنه ابتداء من عام 2023 ستوفر الحكومة الواقيات الذكرية للشباب مجانا من سن 18-25!! أمة تفكر فقط في الأعضاء التناسلية والعجيب يتهمون المسلمين بذلك!! على مدار السنوات الماضية تابعت أخبار الغرب وأكاد أجزم أن 80% من تشريعاتهم عن الجنس فقط!".