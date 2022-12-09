منها مناقشة رواية «فاطمة السودا» لهالة البشبيشى.. أمسيات ثقافية وفنية اليوم

تحل الكاتبة الروائية هالة البشبيشي، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات، صالون مي مختار الثقافي، والذي يعقد في رحاب مقهي الفيشاوي، في الواحدة من بعد ظهر اليوم الجمعة، لمناقشة رواية “فاطمة السودا”، والصادرة عن دار الهالة للنشر للكاتبة هالة البشبيشي.

هذا ويناقش الرواية كل من: الكاتب دكتور زين عبد الهادي، الكاتبة الروائية سلوي بكر، الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، الكاتبة مني ماهر، والشاعرة مي مختار.

وهالة البشبيشي، كاتبة وناشرة، مدير دار الهالة للنشر والتوزيع. سبق وصدر لها روايات: فاطمة السودا، تغريدة عشق، ونبضات امرأة.

ومما جاء في رواية “فاطمة السودا”، نقرأ: "بين الفقد والافتقاد هوة كبيرة. الفقد للموتى، لمن ذهبوا بلا رجعة، أحلامنا؛ ذكرياتنا معهم، ذهبوا وذهبت أرواحنا. الفقد ألا نجدك حال احتياجنا إليك فنصبح موتى على قيد الحياة. الافتقاد هو أنت، أنت من أفتقده، يملؤني الوهم أنك بجواري، والحقيقة أنك سراب، أفتقد لهفتك عند اللقاء وأنتظره، لكنه لن يجيء، أفتقد لمسة عينيك لأنوثتي المنسية علَّها تعيد لي الثقة بأني ما زلت أحيا."

ــ عرض “ع الربابة” بمركز الجزويت الثقافي

في سياق متصل، يعقد في السابعة مساء، بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، عرض أداء حركي، تحت عنوان “ع الربابة”، والعرض يتضمن عزف الربابة وحكي وغناء السيرة الهلالية، وهو بدعم من الصندوق العربى للثقافة والفنون(آفاق) وفكرة وإخراج مسعد سالم.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء اليوم ــ يحل الكاتب الروائي صنع الله إبراهيم، في ضيافة دار “هن” للنشر، في لقاء مفتوح مع القراء حول الكتابة والقضاياها.

ــ حنان ماضي في ضيافة سيد درويش

كما تحتضن خشبة مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم أيضا، حفل غنائي موسيقي، والذي تحييه الفنانة الكبيرة حنان ماضي.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل الأعمال الفنية التي قدمتها "ماضي" عبر مسيرتها الفنية٬ ومن بينها: "المال والبنون٬ اللقاء الثاني٬ أحلم وأفتح عينيا٬ البحر بيخطفني٬ شدي الضفاير٬ عصفور في ليلة مطر٬ ليلة عشق٬ كان وكان٬ نامت عيون الناس٬ قال الودع٬ غناك يا بحر٬ شباك قديم٬ مفيش في الأغاني٬ وإنت بعيد٬ مسير الحي يتلاقي"، وغيرها.