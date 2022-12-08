الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصادرة 3.5 طن دواجن فاسدة داخل مجزر في الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

صادرت مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، 3.5 طن دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مجزر في الجيزة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مالك مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الجيزة بحوزته 3.5 طن دواجن، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث التموين الجيزة 3 5 طن دواجن فاسدة مالك مجزر

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