الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح البوستر الرسمي لفيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة محمد هنيدي

محمد هنيدي
محمد هنيدي

طرحت الجهة المنتجة لفيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل” الذي يخوض بطولته الفنان محمد هنيدي، البوستر الرسمي للعمل المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وظهر أبطال العمل من داخل غرفة العمليات ويحمل محمد هنيدي معدات جراحية لإجراء عملية تجميل لإحدى السيدات، لتسيطر حالة من الكوميديا والتشويق على البوستر الرسمي للعمل.

 

فيلم نبيل الجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، احمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية .

الس السيدات البوستر الرسمي للعمل أم رحمه اني

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