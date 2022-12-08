مدرب الأرجنتين: دى بول فى حالة جيدة ولم أقرر تشكيل مباراة هولندا

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني على جاهزية فريقه لمواجهة هولندا، ضمن لقاءات كأس العالم، قطر 2022.

يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الهولندي، غدًا في التاسعة مساءً ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل الدفاع عن الأرجنتين والتأهل للدور المقبل من البطولة".

وتأهل المنتخب الأرجنتيني للدور ربع النهائي عقب الفوز على منتخب أستراليا في دور الـ16 بهدفين دون رد.

وأضاف سكالوني: "لم أتخذ القرار النهائي بشان التشكيل بعد، سأحدده بعد خوض المران الأخير للفريق".

وواصل: "رودريجو دي بول في حالة جيدة، ولكن سنرى في المران الأخير كيف ستكون حالته".

واستكمل: "دي بول وآنخيل دي ماريا تدربا مع الفريق أمس، ولكن مازال لدينا مران آخر لرؤية الفريق".

واستطرد: "نتمنى أن نحسم المباراة قبل الوصول لركلات الترجيح".

وتابع: "لا نفكر في الركلات الترجيحية ولم نحدد حتى الآن المسددين".

وأنهى تصريحاته: "المنتخبات المتواجدة في هذا الدور هي الأفضل في البطولة، وجميعهم مرشحين للفوز باللقب".

تقرير: دي بول مهدد بالغياب عن مباراة هولندا بكأس العالم

وذكرت شبكة “TYC” الأرجنتينية، أن دي بول تدرب بشكل منفصل على هامش مران منتخب الأرجنتين اليوم، حيث يعاني من إصابة عضلية، وسيخضع لفحوصات لتحديد حجم الإصابة.

وأشارت الشبكة إلى أن دي بول مهدد بالغياب عن مواجهة هولندا بسبب الإصابة.

وبحسب التقرير، فإن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قام بتجريب ثلاثية إنزو فيرنانديز ولياندرو باريديس وأليكسيس ماك أليستير في خط الوسط، تمهيدًا للعب بهم في مباراة هولندا، تحسبًا لغياب رودريجو دي بول المحتمل.

وسجل ليو ميسي الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 35 في شباك أستراليا، بعد تسديدة رائعة سكنت شباك أستراليا، أعقبه جوليان ألفاريز بالهدف الثاني في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.