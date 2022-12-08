الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الغربية» تتابع مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

تفقد الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية والقائم بعمل مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالغربية، مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تمت متابعة مدرسة الشهيد الرائد محمد أحمد خلاف الابتدائية ومدرسة الشيخ محمد أبو العلا البنا الابتدائية المشتركة، حيث قام بمتابعة قاعات رياض الأطفال و الفصول الدراسية والمكتبة وحجرات الأنشطة.

واطمأن العراقي، على حسن سير العملية التعليمية وانضباط اليوم الدراسي وحضر حصة لغة عربية ورياضيات وعلوم ثم تابع إجراء الامتحانات الشهرية للصف الرابع والخامس والسادس، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، وعدم وجود أي شكاوى من الطالبات أثناء الامتحانات، واطمأن على ممارسة الأنشطة وشدد على أهمية تفعيل اليوم الرياضي والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

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واطمأن على التغذية المدرسية، وأكد على لجنة التغذية بالمدرسة، بالتأكد من تاريخ الصلاحية، والفحص الظاهري للتغذية، للتأكد من صلاحيتها عند استلامها من المورد يوميًا.

وتفقد قاعات رياض الأطفال، وأجرى حوارًا وديًا مع الأطفال، عن الغذاء الصحي، وأهم الأكلات التي تفيد الجسم والأخرى غير المفيدة، واستطلع عناصر السمات الشخصية لهم مؤكدا على أهمية الدور التربوي للمدرسة نحو غرس القيم، والاتجاهات الإيجابية، وتنمية بناء الشخصية.

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وتابع الفصول الدراسية واطمأن على حسن سير العملية التعليمية وانضباط اليوم الدراسي، مشددًا على الإشراف اليومي وتوزيعه على الأدوار والفناء ودورات المياه، وتوزيع الحصص الاحتياطي بما يضمن حسن سير العملية التعليمية داخل جميع الفصول، ثم حضر حصة علوم وحصة دراسات وحصة تربية رياضية واطمأن على ممارسة الأنشطة وشدد على أهمية تفعيل اليوم الرياضي والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

اجراء الامتحانات إدارة شرق طنطا الامتحانات الشهرية التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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