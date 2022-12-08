حسن عبدالله: منصة «بنى» خطوة رائدة فى اتجاه تقديم حلول دفع عربية حديثة

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي حريص على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية.

وأضاف عبدالله- خلال الإعلان عن المبادرة العربية لإطلاق خدمة دفع رواتب المتقاعدين المقيمين بالدول العربية عبر منصة "بني" الرقمية على هامش اجتماعات صندوق النقد العربي بأبوظبي، أن هذه المبادرة تمثل خطوة رائدة في هذا الاتجاه، من خلال تقديم حلول دفع عربية حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية، وجودة وكفاءة الخدمات المالية الإقليمية بين الدول العربية.

كانت البنوك المركزية في كل من مصر والعراق والأردن، قد أعلنت بالتعاون مع منصة "بني" وهي منصة الدفع تابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، عن مبادرة عربية مشتركة لإطلاق خدمة دفع رواتب المتقاعدين المقيمين في الدول العربية باستخدام منصة "بني".

وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة كلا من مصر والعراق والأردن، حيث ستمكن الخدمة الجديدة المتقاعدين العراقيين المقيمين في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية من استلام رواتبهم الشهرية بسرعة أكبر وفاعلية أعلى، من خلال فتح حساب بنكي لكل متقاعد عراقي يرغب في الاستفادة من هذه الخدمة في أي من البنوك المشاركة في المبادرة والتي أتمت متطلبات الجهوزية الفنية للانضمام إلى منصة بني.

وسيتم البدء في عمليات تحويل الرواتب في نهاية كل شهر بمشاركة البنوك النشطة في كل من الأسواق العراقية والأردنية والمصرية التي أتمت تفعيل الدينار الأردني والجنيه المصري في منصة "بني"، ويمكن للمتقاعدين متابعة الأخبار الصادرة عن البنوك المختلفة للحصول على المزيد من المعلومات ذات الصلة.

وفي ضوء انضمام المزيد من البنوك إلى المنصة بعد اتمامها تفعيل الدينار الأردني والجنيه المصري، فسيتم العمل لاحقاً على تفعيل المبادرة بالتنسيق مع المصارف المركزية العربية في دول أخرى؛ بهدف تحسين تجربة المتقاعدين على مستوى العالم العربي، وفتح آفاق جديدة لتحسين كفاءة المدفوعات في استخدامات متعددة مثل مخصصات الطلاب المبتعثين ومخصصات متلقي العناية الصحية وتحويلات البعثات الدبلوماسية وغيرها من مبادرات المدفوعات الحكومية، وصولاً إلى الهدف المنشود من إيجاد المنصة المتمثل في تعزيز الجهود في مجال العمل العربي المشترك وتفعيل المدفوعات البينية العربية باستخدام العملات العربية.

من جهته، قال مصطفى غالب مخيف، محافظ البنك المركزي العراقي، إن المبادرة تهدف إلى توفير أفضل الخدمات المالية للمواطنين لما ستقدمه من خدمات وحلول مالية متميزة للمتقاعدين العراقيين المقيمين في الدول الشقيقة الأردن ومصر عند استلام مستحقاتهم الشهرية مباشرة عبر الحسابات المصرفية بشفافية وتكلفة معتدلة وبطريقة سريعة.

وأوضح أن المبادرة تأتي في إطار الجهود لتوظيف التكنولوجيا المالية وتزويد القطاع المصرفي بأفضل الحلول الحديثة والآمنة في قطاع المدفوعات والشمول المالي.

وبدوره، قال الدكتور عادل الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني، إن دعم هذه المباردة يؤكد استمرار لتشجيع البنك المركزي الأردني لاستخدام منصة "بني" للمدفوعات العربية، كما يأتي ذلك استكمالاً للنهج في دعم المبادرات العربية المشتركة الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي الأردني في توفير أنظمة مدفوعات آمنة وكفؤة لتحقيق التحول الإلكتروني للمدفوعات محلياً وإقليمياً.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بني)، إن الشمول المالي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لمنصة بني، وتعمل على تحسين تجربة شريحة كبيرة من المواطنين العرب وتعزيز الروابط الاقتصادية العربية وتقديم تجربة أكثر كفاءة لتنفيذ المدفوعات العابرة للحدود تمكن القطاع المصرفي العربي من خدمة عملائهم بشكل أفضل في شتى مجالات المدفوعات الحكومية والتجارية والشخصية وبالتوافق مع أعلى المعايير العالمية.