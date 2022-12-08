الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

5 شركات سياحة عالمية تستطلع فرص زيادة أعمالها بالغردقة

أحد شركات السياحة
أحد شركات السياحة

يزور وفد من كبرى 5 شركات سياحة عالمية من أسواق مختلفة مصدرة للسياحة إلى مصر، مدينة الغردقة في الوقت الحالي، لبحث سبل زيادة الحركة السياحية إلى المدينة، والقيام بجولة تعريفية على أرض الواقع، للتعرف على المدينة والاستعدادات السياحية لاستقبال السائحين ومدى الخدمات التي ستقدم لهم.

جاء ذلك على هامش افتتاح أكبر مدينة ألعاب مائية ترفيهية بمصر والشرق الأوسط "نيفر لاند سيتي" فى مدينة الغردقة، والمقرر افتتاحها غدًا الجمعة، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وعدد من السفراء الأجانب ورجال صناعة السياحة داخل مصر وخارجها.

وقال محمد عيد، مدير إدارة التسويق بالمجموعة السياحية المالكة للمدينة الترفيهية، إن الـ5 شركات السياحية المتواجدة في الغردقة حاليًا، من أسواق ألمانيا وروسيا وباكستان، موضحًا أنها لديها فروع في العديد من دول العالم.

وأضاف عيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركاءنا من الشركات الأجنبية أبدوا سعادتهم مما لمسوه من جودة الخدمات المقدمة لنزلاء الفنادق، وأكدوا على زيادة الحركة السياحية الوافدة منها إلى مدينة الغردقة، بالإضافة إلى افتتاح إضافة جديدة إلى السياحة الشاطئية بمصر بوجود أكبر مدينة للألعاب المائية في البحر الأحمر، خاصة أن السائحين أصبحوا يبحثون عن كل ماهو جديد ومتنوع، خاصة في ظل المنافسة الشديدة التى يشهدها العالم لاستقطاب السائحين.

نيفر لاند سيتى شركات السياحة مصر جوله تعريفية مدينة العاب مائية وزير السياحة والآثار

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