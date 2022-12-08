الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد وفاة طالبة على يد معلمها.. «تعليم أسيوط» تؤكد على حظر العقاب بالمدارس

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدر عبد العزيز حسن، مدير المديرية التعليمية بمحافظة أسيوط، تنبيها عاجلا لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، يلزم مديري الإدارات التعليمية بالتنبيه المشدد على جميع مديري المدارس وجميع العاملين بها بمنع العقاب النفسي والبدني للطلاب والالتزام بجميع القرارات الوزارية والكتب الدورية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن والتوقيع عليه بالعلم من قبل جميع العاملين بالمدارس، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وكانت قد شهدت محافظة أسيوط، أمس الأول الثلاثاء، واقعة وفاة طالبة بالصف الخامس الابتدائي، بمدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة بأسيوط، بحي غرب أسيوط، داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

واتهم سيد صلاح، والد الطالبة ريناد، التي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المدرسة بأسيوط؛ أحد المعلمين بالمدرسة بالتسبب في وفاتها، نظرا لتعديه عليها بالضرب باستمرار، موضحًا أنه حرر محضرا رسميا اتهم فيه المعلم بالتسبب في وفاة نجلته.

وأوضح والد الضحية، في تصريحات صحفية له، أن جهات التحقيق قررت حبس المعلم المتهم بالتعدي على ابنته بالضرب المبرح حتى الموت 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى التحقيق مع مديرة المدرسة حول الواقعة.

وأشار إلى أن جثة ابنته ما زالت داخل مشرحة مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة العامة، وأنهم ما زالوا ينتظرون الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وتوضيح سبب الوفاة.

التعدى على ابنته الإدارات التعليمية الخامس الابتدائي التواصل الاجتماع الصف الخامس الابتدائى الطبيب الشرعي الصف الخامس

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

تردد قنوات النايل سات 2023 الجديدة

فى يومين.. 5 قرارات للنيابة العامة حول قضايا مهمة لكشف الحقائق

تجديد حبس سائق أتوبيس عزبة النخل 15 يوما

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟