بعد وفاة طالبة على يد معلمها.. «تعليم أسيوط» تؤكد على حظر العقاب بالمدارس

أصدر عبد العزيز حسن، مدير المديرية التعليمية بمحافظة أسيوط، تنبيها عاجلا لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، يلزم مديري الإدارات التعليمية بالتنبيه المشدد على جميع مديري المدارس وجميع العاملين بها بمنع العقاب النفسي والبدني للطلاب والالتزام بجميع القرارات الوزارية والكتب الدورية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن والتوقيع عليه بالعلم من قبل جميع العاملين بالمدارس، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وكانت قد شهدت محافظة أسيوط، أمس الأول الثلاثاء، واقعة وفاة طالبة بالصف الخامس الابتدائي، بمدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة بأسيوط، بحي غرب أسيوط، داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

واتهم سيد صلاح، والد الطالبة ريناد، التي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المدرسة بأسيوط؛ أحد المعلمين بالمدرسة بالتسبب في وفاتها، نظرا لتعديه عليها بالضرب باستمرار، موضحًا أنه حرر محضرا رسميا اتهم فيه المعلم بالتسبب في وفاة نجلته.

وأوضح والد الضحية، في تصريحات صحفية له، أن جهات التحقيق قررت حبس المعلم المتهم بالتعدي على ابنته بالضرب المبرح حتى الموت 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى التحقيق مع مديرة المدرسة حول الواقعة.

وأشار إلى أن جثة ابنته ما زالت داخل مشرحة مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة العامة، وأنهم ما زالوا ينتظرون الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وتوضيح سبب الوفاة.