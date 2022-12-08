ضبط مدير شركة بحوزته 250 كيلو من المادة الخام للمنشطات بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن إحدى الشركات بمحافظة الشرقية "القائم على إدارة صفحة على الفيسبوك" لقيامه بإدارة الشركة المُشار إليه غير مصرح لها بتداول المواد الخام للصناعات الدوائية والترويج لها على الصفحة المشار إليها، وبحوزته كمية قدرها 250 كجم من خام مادة "سيلدينافيا" التي تستخدم في تصنيع المنشطات بدون مستندات مجهولة المصدر.