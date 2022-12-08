الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الأرصاد» تحذر المواطنين: تقلبات في الحرارة والفرق 10 درجات بين النهار والليل

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا سنشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل 2 درجة إلى 3 درجات، ليستمر هذا الارتفاع حتى منتصف الأسبوع المقبل بسبب تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وتقليل كميات السحب الموجودة في السماء.

- حالة الطقس اليوم في مصر

وتابعت غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، اليوم الخميس، أن معظم مصادر الكتل الهوائية قادمة من الصحراء مما تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة وإحساسنا بالدفء خلال فترات النهار، منوه أن اليوم نبدأ بانخفاض درجات الحرارة والأجواء مائلة للبرودة مع تقدم ساعات النهار وزيادة سطوع أشعة الشمس تكون أجواء معتدلة تماما على أغلب السواحل الشمالية محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

- درجات الحرارة اليوم

وأشارت إلى أن هناك أجواء مائلة للحرارة على محافظات شمال الصعيد وحار على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، ولكن مع الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وسنشعر بالأجواء الباردة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأضافت أن الفارق بين فترتي النهار والليل سيكون حوالي 10 درجات على القاهرة الكبرى، وبعض المناطق سيصل إلى 12 درجة إلى 14 درجة، وبالتالي يجب الحذر من هذا التباين الكبير في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل وعدم الانخداع بالدفء في فترات النهار، لأننا سنشعر بالبرودة الشديدة ليلا.

-  الشبورة أبرز الظواهر الجوية

وأوضحت أن الظواهر الجوية ستكون مستمرة بتكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، ناصحة قائدي المركبات والمسافرين القيادة بهدوء تام واتباع كل تعليمات المرور.

وهناك سرعات رياح خلال فترات الصباح والمساء تجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة ولكنها معتدلة تؤدي إلى اعتدال الملاحة البحرية على البحرين الأبيض والمتوسط وسيكونوا مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، منوهة أنه مع ارتفاع درجات الحرارة وتواجد المرتفع الجوي تجعل فرص الأمطار ضعيفة وتتلاشى بشكل كبير على الأقل خلال الـ72 ساعة المقبلة، ولكن وارد يحدث تغيرات في الأحوال الجوية بسبب أننا نشهد موسم الخريف في الوقت الحالي.

حالة الطقس اليوم في مصر درجات الحرارة اليوم الظواهر الجوية

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