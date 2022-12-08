الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

تحرك برلماني عاجل لتلبية احتياجات المستوردين من العملة الصعبة

الدكتور محمد الصالحى
الدكتور محمد الصالحى

أكد الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى أهمية تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء التى أكد فيها أن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023 مشيراً الى أن الحكومة لديها كل الإمكانيات لتوفير العملة الصعبة ومواجهة الاتجار فى الدولار.

وطالب "الصالحى" فى طلب مناقشة عامة سيقدمه للمستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح جميع السياسات والبرامج لتنفيذ خطتها فى توفير العملة الصعبة لأن أزمة نقص العملة هى السبب الرئيسى فى معاناة الصناعة المصرية بشكل عام واستمرار أزمة نقص أعلاف الثروة الداجنة والحيوانية بشكل خاص.

وأكد النائب على ضرورة سرعة تحرك الحكومة لتلبية كافة احتياجات المستوردين وسد الثغرات التى تؤدى إلى لجوء المستوردين للسوق السوداء مثل عدم توفير العملة لتغطية مقابل غرامات التأخير ومصاريف الحراسة ومصاريف شحن البضاعة مباشرة لشركات الشحن الأجنبية فى حالة استيراد البضاعة بنظام الـ FOB وكافة الرسوم التى تدفع بالعملة الصعبة لشركات الشحن الأجنبية والعمل على مراقبة كل ما يدور داخل سوق الصرف خاصة مع الارتفاعات المستمرة وغير المبررة فى أسعار الدولار.

وحذر الدكتور محمد الصالحى من اتجاه البعض للتعامل فى السوق السوداء للدولار خاصة أن هناك تفاوتاً كبيراً وغير مبرر فى أسعار الدولار داخل شركات الصرافة وخارجها بما يؤكد أن هناك محاولات من البعض فى استغلال الأزمة للاتجار فى الدولار، مطالباً من الحكومة بالرقابة الصارمة على جميع شركات الصرافة وعلى كافة المتلاعبين بسعر الدولار وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين لأن استمرار الوضع على ما هو عليه حالياً سوف يتسبب فى مشكلات مزمنة وكبيرة فى استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لتشجيع الاستثمار فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها مؤكداً على ضرورة أن تضع الحكومة خطط وبرامج جادة لتشجيع الاستثمار تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ووضع بديل عاجل لإلغاء مبادره الإقراض بفائدة ٨٪؜ المقدمة من الجهاز المصرفى لدعم الصناعة المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات وتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لمضاعفة الصادرات الزراعية والصناعية لمصر.

الدكتور مصطفى مدبولي الجهاز المصرفي الصناعات الصادرات توفير العملة الصعبة رئيس مجلس الشيوخ سعر الدولار محمد الصالحى

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