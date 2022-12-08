الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الطن بـ 1076 دولار.. 14.5% ارتفاعا في أسعار الفولاذ اليوم الخميس

جريدة الدستور

شهدت أسواق الحاسبات وأجهزة الكمبيوتر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار مكونات الحاسبات الآلية خلال تعاملات، اليوم الخميس، في الأسواق التجارية العالمية، وارتفعت أسعار الفولاذ فيما تراجعت أسعار رقائق السيليكون، بعد زيادة حجم الطلب وانخفاض حجم المعروض من المخزون العالمي.

وتواجه مكونات وقطاع غيار الحاسبات حجم طلب كبير في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية والنقص الشديد في حجم الرقائق الإلكترونية عالميا، وترصد "الدستور" أسعار مكونات الحاسبات والأجهزة الإلكترونية الدقيقة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات الطرفية.

- ارتفاع أسعار الفولاذ 

شهدت أسعار معدن الفولاذ ارتفاعا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأحد بالأسواق التجارية العالمية وسجلت نحو 1076 دولارا للطن، مقارنة بسعره 921  دولارًا الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 155 دولارا للطن بنسبة 14.5%.

ويدخل الفولاذ ضمن قائمة المعادن المهمة، لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة اللوحة الأم "الماذر بورد"، يُشار إلى أن أسعار الفولاذ شهدت ارتفاعا مقارنة بالشهر الماضي بنحو 134 دولارًا.

- تراجع  أسعار رقائق السيليكون 

سجلت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي تعاملات، اليوم بالأسواق التجارية، نحو  5102 دولارا للطن، مقارنة بنحو 5329 دولارا خلال الأسبوع الماضي بتراجع  5% نحو 277 دولارا.

ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم"، وكانت أسعار رقائق السيليكون قد شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بنحو 1063 دولارًا.

ارتفاع أسعار الفولاذ تراجع أسعار رقائق السيليكون أسواق الحاسبات وأجهزة الكمبيوتر أسعار الفولاذ ورقائق السيليكون

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