منها حفل توقيع كتاب «أسرار المبيعات» بمكتبة البلد.. أمسيات فنية وثقافية اليوم

تنظم مكتبة البلد بمقرها الكائن بشارع محمد محمود من ميدان التحرير، في السابعة من مساء اليوم الخميس، حفل إطلاق وتوقيع كتاب “أسرار المبيعات”، للكاتب أسامة دياب، والحاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الإستراتيجية.

في سياق متصل، يحتضن المسرح الشتوي بقصر ثقافة أسيوط، احتفالية كبري بمناسبة الذكرى العشرين على تأسيس نادي القصة، وتوزيع مسابقته السنوية الكبرى في القصة القصيرة، والتي حملت هذا العام اسم الكاتب القاص الراحل محمد عبد المنعم زهران.

وفي السابعة مساء، يحتضن مركز كرمة بن هانئ الثقافي، والتابع لمتحف طه حسين، افتتاح معرض الفنان التشكيلي أيمن أحمد دسوقي طه، والذي يستمر حتى 17 ديسمبر الجاري.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ تعقد بمؤسسة بتانة للنشر، بمقرها أعلى مقهى الحرية بميدان باب اللوق، حفل توقيع ومناقشة رواية “كاتيوشا”، والصادرة عن بتانة للنشر، للروائي وحيد الطويلةن ويناقش الرواية كلا من: الروائية سلوي بكر، الشاعر عمر شهريار.

وفي الحادية عشرة صباحا، تنظم مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، ورشة عمل وندوة ثقافية تحت عنوان “كيفية توظيف اللغة الإنجليزية في المجالات العلمية”، ويشارك فيها كل من: شروق حسين وسارة محمد.

ــ موسيقار الأجيال يلتقى ببليغ حمدى وكمال الطويل

وفى الثامنة مساء، يحتضن المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حفل تحييه الفرقة القومية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

يتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل الألحان التي قدمها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وبليغ حمدي وكما الطويل، منها يا جميل ياللي هنا - طير بينا يا قلبي، النهر الخالد -أغدا ألقاك، أحن إليك - الحلوة داير شباكها، الشوق والحب - على الحلوة والمرة - بعد أيه مستنياك وغيرها. والحفل أداء أحمد عصام، منار سمير، يحيى عبد الحلي، غادة آدم ، آيات فاروق، محمد طارق، وأحمد عفت .

ــ يحيى خليل يختتم حفلاته فى 2022

كما يختتم الموسيقار العالمى يحيى خليل حفلاته لعام 2022، فى الثامنة مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية أيضا، حيث أعد برنامجا فنيا مميزا تشارك خلاله المغنية الفرنسية ديجايما مع مجموعة من أبرع العازفين ويضم عدد من أعماله الخاصة، إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقي العربية منهم محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل ومختارات من موسيقى الجاز العالمية الشهيرة .

كما تنطلق في العاشرة صباح اليوم الخميس أيضا، فعاليات الدورة الخامسة عشرة من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتى 22 ديسمبر.

كما يقيم بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك، بمقره في شارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء، أمسية جديدة من أمسيات "صالون مقامات"، بالإشتراك مع البرنامج الثقافى بالإذاعة المصرية، حيث يناقش الصالون الدور الأكاديمي للراحلة الدكتورة سهير عبد العظيم في مجال الموسيقى العربية. والذي الذي يعقد تحت عنوان "نجمة في سماء علوم الموسيقى".

ويشارك في الأمسية: دكتورة رشا طموم أستاذ التأليف والنظريات بكلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، إلى جانب ابنة الراحلة الدكتورة سهير عبد العظيم، ويدير اللقاء الدكتورة إيناس جلال الدين. يتخلل الصالون فاصل غنائي مع المطربة حسناء كمال.

ويستضيف مركز إبداع قبة الغورى، فى شارع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء، حفلا للفرقة القومية للفنون الشعبية، بالتعاون مع البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.