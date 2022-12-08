الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نقيب التمريض: لن نتنازل عن حق ممرضات مستشفى قويسنا

الدكتورة كوثر محمود
الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك تحركات من نقابة التمريض في مواجهة الاعتداءات التي يتعرض لها طواقم التمريض، مؤكدة أن النقابة فور علمها بواقعة الاعتداء على ممرضات مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية طالبت الجهات المعنية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على كرامة وسلامة مقدمي الخدمات الصحية. 

النقابة لن تتنازل عن حقوق أعضائها

وأضافت، في حوارها ببرنامج "حديث القاهرة" والمذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن النقابة لن تتنازل عن حقوق أعضائها، موجهة رسالة لأطقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزي: النقابة معاكم بعد ربنا ومش هنسيب حقكم وفق مبدأ سيادة القانون.

 وعن واقعة "ممرض الكانيولا" والذي انتشر فيديو له خلال تركيب حقنة وريدية لطفل حديث الولادة معصوب العينيين، أكدت أن النقابة الفرعية بالمنيا أحالت الواقعة للنيابة العامة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع محافظ المنيا الذي بادر بإغلاق عدد من المراكز الغير مرخصة بالمحافظة.

نقيب التمريض تتنازل ممرضات مستشفى قويسنا الإجراءات القانونية حديث الولادة

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