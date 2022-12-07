الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تحذير هام للسائقين.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

طقس
طقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، خلال الـ72 ساعة المُقبلة، حيث يسود طقس خريفي مائلا للبرودة في الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المتوقع أن يشهد غدًا شبورة مائيـة صبـاحًا على بعض الطرق المؤديـة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البـحري والسـواحل الشـمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونصحت الهيئة المواطنين؛ باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة، لافتة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تشهدها البلاد اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكُبرى.

كما نصحت السائقين بتوخي الحذر، حيث تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء.

وفيما يلي طقس الـ72 ساعة المتوقع على كافة الأنحاء:

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 8 ديسمبر 2022

  • القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
  • الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة.
  • مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.
  • سوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.
  • قنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.
  • أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

  • القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 25، والصغرى 14درجة.
  • السواحل الشمالية العظمى 25، والصغرى 16درجة.
  • جنوب سيناء العظمى 27، والصغرى 18درجة.
  • شمال الصعيد العظمى 26، والصغرى 10درجة.
  • جنوب الصعيد العظمى 28، والصغرى 15درجة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت 10 ديسمبر 2022

  • القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 24، والصغرى 14درجة.
  • السواحل الشمالية العظمى 24، والصغرى 16درجة.
  • جنوب سيناء العظمى 26، والصغرى 18درجة.
  • شمال الصعيد العظمى 25، والصغرى 10درجة.
  • جنوب الصعيد العظمى 26، والصغرى 15درجة.
حالة الطقس الأرصاد طقس الـ72 ساعة طقس الامطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للارصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

قانون الإجراءات الضريبية: «أسراركم فى أمان»

خبير الزراعة الحيوية محمد يوسف: مؤتمر المناخ COP27 حقق مكاسب متعددة للقطاع الزراعى فى مصر والعالم

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023 لدخول امتحانات الترم الأول

«شعبة الدواجن»: أزمة الأعلاف ترفع أسعار البيض مجددًا

رئيس جامعة سوهاج يشارك فى المؤتمر العلمى للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟