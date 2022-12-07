تحذير هام للسائقين.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، خلال الـ72 ساعة المُقبلة، حيث يسود طقس خريفي مائلا للبرودة في الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المتوقع أن يشهد غدًا شبورة مائيـة صبـاحًا على بعض الطرق المؤديـة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البـحري والسـواحل الشـمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونصحت الهيئة المواطنين؛ باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة، لافتة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تشهدها البلاد اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكُبرى.

كما نصحت السائقين بتوخي الحذر، حيث تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء.

وفيما يلي طقس الـ72 ساعة المتوقع على كافة الأنحاء:

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 8 ديسمبر 2022

القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة.

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.

سوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

قنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 25، والصغرى 14درجة.

السواحل الشمالية العظمى 25، والصغرى 16درجة.

جنوب سيناء العظمى 27، والصغرى 18درجة.

شمال الصعيد العظمى 26، والصغرى 10درجة.

جنوب الصعيد العظمى 28، والصغرى 15درجة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت 10 ديسمبر 2022