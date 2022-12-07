النائب البطريركي يجتمع بكهنة الإيبارشية البطريركية

اجتمع اليوم، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بكهنة الإيبارشية، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

بدأ اليوم بالصلاة الافتتاحية، ثم ألقى الأب هدية تامر أحد رعاة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة محاضرة بعنوان “الشركة الكهنوتية بين الكهنة والأساقفة”.

تضمن الاجتماع أيضًا مشاركة الآباء الكهنة بخبراتهم المعاشة مع بعضهم البعض فيما يخص حياة الشركة، أعقبها اللقاء الرعوي بين نيافة الأنبا باخوم، وأبنائه الكهنة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة، صوم الميلاد المجيد وذلك لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2023.

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 43 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.

يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التى صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم، فى القرن العاشر الميلادى، والتى انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ.

ويعد صوم الميلاد المجيد صومًا من أصوام الدرجة الثانية، والذي يسمح فيه بأكل السمك، ماعدا يومي الأربعاء والجمعة.

وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.

وخلال صوم الميلاد المجيد تعلن الأديرة عن إغلاق أبوابها أمام الزوار وذلك كعادة الرهبان والراهبات حيث يقومون بإغلاق أبواب الأديرة ومنع استقبال الزوار، وذلك لحاجة رهبان الأديرة لقضاء خلوة صوم الميلاد.