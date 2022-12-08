الدولة تسخّر قدراتها للمواطنين.. أبرز تصريحات مدبولي عن اختفاء السلع

تحدث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن بعض جهود الدولة المصرية في توفير السلع للمواطنين والرد على المشككين ومن يروّجون أخبارًا كاذبة حول اختفاء السلع الغذائية من الأسواق المصرية، مؤكدًا أنَّ الدولة تتدخل بشكل فوري لتوفير بعض السلع التي يتم الإبلاغ عن اختفائها من الأسواق، وأنَّها تتابع عن قُرب.

أضاف مدبولي خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي انعقد اليوم، عددًا من التصريحات المهمة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية ومواجهة مصر لها بشكل منظّم، نرصد موجزها عبر الفقرات التالية:

- «الدولة تسخّر كل قدراتها وإمكانياتها دائمًا لتوفير كل السلع للمواطنين، لتكون دائما متواجدة بقدر الإمكان».

- «الدولة تتدخل في حالة اختفاء بعض السلع من أجل توافرها مرة أخرى للمواطنين».

- «الحمد لله حتى هذه اللحظة نحن قادرون على توفير جميع السلع الأساسية التي يطلبها المواطن».

- «لازم نتوقع أن هذا سيكون مستمرًا طالما الأزمة العالمية موجودة، والدولة تتدخل للتعامل مع هذا الموضوع».

- «الرئيس السيسي قال إن الدولة والحكومة ليستا في جانب والمواطن في جانب آخر».

- «كلنا مع بعض لكي نعبر هذه الأزمة، وكلنا نتكاتف معًا لتخطي الأزمة العنيفة الموجودة في العالم».

- «الدولة المصرية بكل قدراتها وإمكانياتها تحاول توفير السلع الأساسية للمواطنين».

- «هناك تواصلًا مستمرًا من خلال الاجتماعات واللقاءات التي تخدم المواطن في المقام الأول لتوفير السلع بأشكالها المختلفة».

- «رئاسة الوزراء عقدت لقاءً مؤخرًا مع مصانع أعلاف الدواجن، لمتابعة الموقف عن كثب، وهو الأمر الذي يتم بصورة دورية وبشكل يومي لضمان توفير احتياجاتنا في ضوء التحديات المتواجدة، والتي لا ننكرها بالتعامل معها على أساس ضمان توافر السلع واستمرار واستدامة ذلك».

- «الحكومة تتابع على مدار الساعة كل ما يثار حول الاقتصاد المصري».

- «البعض يروج أخبارًا حول قرض صندوق النقد، والموعد الذي يناقش فيه الملف المصري، وكل من يروج (كلامًا مغلوطًا)».

- «تم تجميع أهم التساؤلات والآراء التي نشرت عن الاقتصاد المصري والتي وصلت إلى 17 تساؤلات للرد عليها وتفنيد بطريقة واضحة كل ما يثار عن الاقتصاد المصري، وتم الرد عليها في كتاب تنشره الحكومة».