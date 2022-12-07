بعد إصدار دليل الأسرة.. خالد الجندي يشكر مفتي الجمهورية

وجه خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر لمفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بعد إصدار "دليل الأسرة"، والذي يضم كل ما يحتاجه المأذون عن الزواج والطلاق وغيرهما من الأحكام من أجل حياة أسرية مستقرة، مؤكدًا أنه عملًا كبيرًا ويستوجب الشكر.

دورات تدريبية للمأذونين بكل ما جاء بالكتاب

أضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أن مقدمة الكتاب كتبها وزير العدل المستشار عمر مروان الذي أكد أنه سيتم تعميم الدليل على كل المأذونين على مستوى الجمهورية وكذلك إقامة دورات تدريبية لهم بكل ما جاء فيه، كما سيتبعه حملة إعلانية للترويج لأهم القواعد التي تحافظ على الأسرة المصرية.