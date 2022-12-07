الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وصول 19 عالمًا من أئمة الجزائر للمشاركة في الدورة العلمية بأكاديمية الأوقاف

وصول ائمة الجزائر
وصول ائمة الجزائر إلى أكاديمية الأوقاف الدولية

وصل إلى أكاديمية الأوقاف الدولية وفد من كبار علماء وأئمة دولة الجزائر الشقيقة اليوم الأربعاء، للمشاركة في الدورة العلمية المتخصصة المتقدمة بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 8/ 12 /2022م وحتى 26/ 12/ 2022م، ليكون إجمالي الملتحقين بهذه الدورة من دولة الجزائر الشقيقة (19) قياديًّا وإمامًا بوزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر، وذلك في إطار الدور الريادي لمصر، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، حيث وصل كل من : 

1. الشيخ/ فارس المانع وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

2. الشيخ/ هشام بوناب وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

3. الشيخ/ مخدوم بن زيان وكيل وزارة الشئون الدينية والأوقاف

4. الشيخ/ محمد الأمين الحسني وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف 

5. الشيخ/ رضوان تليلي وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

6. الشيخ/ محمد بن زيطة وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

7. الشيخ/ عبد السلام حاذقي وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

8. الشيخ/ عبيدة بن عمرة وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

9. الشيخ/ سفيان بو مزواد وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

10. الشيخ/ يحيى دوبة رئيس مصلحة الإرشاد الديني بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

11. الأستاذ/ مراد مساوي مفتش إدارة أملاك وقفية

12. الأستاذ/ خالد قراين مفتش إدارة أملاك وقفية

13. الشيخ/ عبد الرحمن مهيدي إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف. 

14. الشيخ/ سيدي محمد زكري إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

15. الشيخ/ العيد بن بداري إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

16. الشيخ/ خليفة بشاطة إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

17. الشيخ/ مصطفى راشدي إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

18. الشيخ/ عبد القادر مولاي إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

19. الشيخ/ دحماني حمادي إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

وكان في استقبال الوفد الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب، والشيخ إبراهيم محمد عبد الظاهر عضو الإدارة العامة للتدريب، والشيخ/ أحمد مشحوت عضو المكتب الإعلامي.

وقد قام الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بإهدائهم نسخًا من إصدارات الأوقاف المتميزة، فور وصولهم إلى أكاديمية الأوقاف الدولية، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة لمصر، موجهين خالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية حكومةً وشعبًا على هذه الدعوة الكريمة.

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وصول الاقامة عالما أئمة قيادات الأوقاف دولة الجزائر

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وائل لطفي

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