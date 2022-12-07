استشاري عمراني يكشف أهمية إنشاء المدن الجديدة

كشف الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، عن إنجازات الدولة في مجال البناء وإنشاء المدن الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك إنجازات كبيرة للدولة في مجال بناء المدن الجديدة بمختلف المحافظات.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى المدن الجديدة؛ لتوطين المواطن المصري في مكان وبيئة صالحة تكون مختلفة تماماً عن البيئة التي تراكمت فيها العشوائية وبعض التدهورات العمرانية الموجودة والتي تعاني من نقص الخدمات والكفاءة المعيشية والمرافق المختلفة.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف من بناء المدن الجديدة البحث عن مكان جديد يعيش فيه الإنسان المصري، فضلاً عن إنشاء المدن الجديدة تمنع الزحف على الأراضي الزراعية والتي بدأت في التآكل، وتأكل منها مليونيِّ فدان بالفعل.

وأكد أن التوجه نحو إنشاء المدن في الصحراء يوفر كثيرًا من الأراضي الزراعية التي كان الناس يستخدمونها للبناء.