الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل تشريع فرنسى جديد بشأن اللجوء والهجرة

البرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي

كشف خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مارسيليا، تفاصيل القانون المقدم إلى البرلمان الفرنسي بشأن قضية اللجوء والهجرة.

وأكد شقير، أن إليزابيث بورن، رئيس الحكومة الفرنسية، وجيرالد دارمانين وزير الداخلية والعمل، قدما مشروع قانون اللجوء والهجرة إلى البرلمان الفرنسي.

وأوضح أن فرنسا على موعد مع عرض الخطوط العريضة لهذا المشروع قبل عرضه في يناير المقبل، لوضع النقاط على الحروف ومناقشته أمام الجمعية الوطنية والبرلمان الفرنسي وأيضا أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، وخلال المناقشة أكدت رئيس الوزراء الفرنسية أن سياسة الحكومة لن تتغير، وتقتضي باختيار الأفضل للحكومة الفرنسية من المهاجرين الذين يمكن الاستفادة منهم في قطاعات مختلفة.

وأضاف أنها تؤكد تصريح وزير الداخلية الفرنسي بأنه لا مكان للسيئين في فرنسا ويجرى الآن تصحيح وضع الهجرة، وأن فرنسا ستختار من يتم تصحيح وضعهم، حيث إن هناك الملايين من العمالة غير النظامية أو المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا ويعملون في مجالات تشهد عجزًا كبيرًا في البناء والإنشاء والأمن “أمن الشركات الخاصة” والنقل والعاملين في قطاع المطاعن والفنادق.

وقدّمت رئيسة الحكومة الفرنسية، إليزابيث بورن، إلى الجمعية العامةـ الخطوط الرئيسية لمشروع قانون اللجوء والهجرة، وتأمل حشد تأييد اليمين للحصول على الأغلبية، ومن المقرر التصويت على المشروع  في النصف الأول من عام 2023 في البرلمان، وهو بمنزلة اختبار للسلطة التنفيذية، التي تتطلع إلى الحق في محاولة الحصول على الأغلبية، يتضمن "تشديد عمليات الطرد، وتسريع إجراءات اللجوء، ناهيك بالتنظيم المثير للجدل للعمال غير القانونيين".

قضية اللجوء والهجرة فرنسا رئيس الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

المؤبد لـ 5 أشخاص بتهمة قتل صاحب شركة وإخفاء جثته بالمنوفية

مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل وفد وزارة التخطيط

خسر حياته غدرًا.. المحامي ضحية قضية «النفقة» أب لطفلين وزوجته حامل

«الأسس الصحيحة لتربية الأبناء».. ندوة بمركز إعلام زفتى في الغربية

السجن 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر

نادي القصة بأسيوط يحتفل بمرور 20 عاما على تأسيسه.. ويكرم البطل والبلكي وزهران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟