«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل تشريع فرنسى جديد بشأن اللجوء والهجرة

كشف خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مارسيليا، تفاصيل القانون المقدم إلى البرلمان الفرنسي بشأن قضية اللجوء والهجرة.

وأكد شقير، أن إليزابيث بورن، رئيس الحكومة الفرنسية، وجيرالد دارمانين وزير الداخلية والعمل، قدما مشروع قانون اللجوء والهجرة إلى البرلمان الفرنسي.

وأوضح أن فرنسا على موعد مع عرض الخطوط العريضة لهذا المشروع قبل عرضه في يناير المقبل، لوضع النقاط على الحروف ومناقشته أمام الجمعية الوطنية والبرلمان الفرنسي وأيضا أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، وخلال المناقشة أكدت رئيس الوزراء الفرنسية أن سياسة الحكومة لن تتغير، وتقتضي باختيار الأفضل للحكومة الفرنسية من المهاجرين الذين يمكن الاستفادة منهم في قطاعات مختلفة.

وأضاف أنها تؤكد تصريح وزير الداخلية الفرنسي بأنه لا مكان للسيئين في فرنسا ويجرى الآن تصحيح وضع الهجرة، وأن فرنسا ستختار من يتم تصحيح وضعهم، حيث إن هناك الملايين من العمالة غير النظامية أو المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا ويعملون في مجالات تشهد عجزًا كبيرًا في البناء والإنشاء والأمن “أمن الشركات الخاصة” والنقل والعاملين في قطاع المطاعن والفنادق.

وقدّمت رئيسة الحكومة الفرنسية، إليزابيث بورن، إلى الجمعية العامةـ الخطوط الرئيسية لمشروع قانون اللجوء والهجرة، وتأمل حشد تأييد اليمين للحصول على الأغلبية، ومن المقرر التصويت على المشروع في النصف الأول من عام 2023 في البرلمان، وهو بمنزلة اختبار للسلطة التنفيذية، التي تتطلع إلى الحق في محاولة الحصول على الأغلبية، يتضمن "تشديد عمليات الطرد، وتسريع إجراءات اللجوء، ناهيك بالتنظيم المثير للجدل للعمال غير القانونيين".