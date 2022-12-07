كريم عبد الخالق يتعاقد على مسلسل «حضرة العمدة» ويواصل تصوير «الأصلى»

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان الشاب كريم عبد الخالق، خاصة أنه يواصل تصوير أكثر من عمل فني خلال الفترة الحالية، كما تعاقد على المشاركة فى بطولة مسلسل «حضرة العمدة» للنجمة روبي، والمنتظر عرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2023.

ومن المقرر أن يجسد «عبد الخالق» خلال المسلسل دورا محوريا يسهم فى تحريك الأحداث بشكل مباشر وقوي، ويجسد شخصية جديدة تماما عما سبق وأن قدمه في أعماله المختلفة.

ويعد هذا التعاون الثانى بين عبد الخالق، والمخرج عادل أديب، خاصة أنه قد شارك فى مسلسل «نقل عام»، الذى عرض فى الموسم الدرامى الشتوى الماضى، وكان إنتاج مشترك ايضًا بين مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكد «عبدالخالق» أنه وافق على الدور دون تردد فور تواصل الجهة المنتجة معه، عقب ترشيح المنتج ريمون مقار الذى يثنى له كل الاحترام والتقدير، خاصة أنه ساهم بشكل كبير فى انطلاقته الفنية من خلال مشاركته في أولى أعماله «الأب الروحي» عام 2017؛ ووجه الشكر للمنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز، الذى يعتبره بمثابة أخا له ويتسم بالرجولة والجدعنة، قائلا: «سعيد جدا بالتعاون مع الأستاذ محمد محمود عبدالعزيز.. حقيقى ابن الوز عوام.. رحم الله النجم الكبير الأستاذ محمود عبدالعزيز».

ميزانية ضخمة فى ثالث تعاون بين مجموعة فنون مصر والمتحدة للخدمات الإعلامية

ووضعت مجموعة فنون مصر، ميزانية ضخمة جدا للمسلسل بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى إطار التعاون المشترك المثمر لخروج العمل على أكمل وجه، خاصة وأنها اعتادت توفير الإمكانات المطلوبة ومعدات التصوير بجودة عالية بكل أعمالها الفنية، فى ثالث تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «ملف سري» للنجم هانى سلامة الذى عرض فى الموسم الدرامى الرمضانى المنقضي، ومن قبله مسلسل «نقل عام» للنجم الكبير محمود حميدة؛ كما أننا اعتدنا ضخامة الأعمال التى تصنعها فنون مصر كونها أنتجت عددا كبيرا من الأعمال الفنية التلفزيونية، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وارتبط بها الجمهور، وشهدت تعاون مع كبار النجوم، على رأسهم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي قدم مع الشركة "باب الخلق"، "جبل الحلال" و"راس الغول"، ومن إنتاجات الشركة "الطوفان"، "الأب الروحي 1 و2"، "ظل الرئيس"، "بعد البداية" و"رحيم".

كريم عبد الخالق و روبي

تفاصيل وأبطال مسلسل «حضرة العمدة»

مسلسل «حضرة العمدة» من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش «قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع»، ويشارك خلالها نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وإدوارد، ومحمود حافظ، ونهلة سلامة، ومحمد الصاوى ومن إخراج عادل أديب.

كريم عبد الخالق يواصل تصوير «الأصلي» وينتظر عرض حكاية «تحت الحزام»

ومن جهة أخرى يواصل عبد الخالق، حاليًا تصوير دوره في أحداث مسلسل «الأصلى» أمام النجمة ريهام عبدالغفور، لعرضه خلال شهر يناير على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن سلسلة أعمال الموسم الدرامي الشتوية للعام الجديد 2023.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد سعيد عبد الغنى، منال سلامة، إيناس كامل، خالد أنور، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، نادية خيري، أحمد كشك، ميدو ماهر، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

كما ينتظر عبد الخالق، عرض حكاية «تحت الحزام»، وهي الحكاية الثالثة من مسلسل «حدث بالفعل»، وتقوم ببطولتها النجمة غادة عبد الرازق.

مسلسل «حدث بالفعل» مكونًا من 101 حكاية حقيقية، وقام بتجميع القصص من 9 دول عربية مختلفة، عن طريق سرد 23 طبيبا نفسيا لأمراض وحكايات مختلفة، حتى إن الإنسان عندما يستمع إلى تلك الأحداث لا يُصدق أنها موجودة على أرض الواقع، وليست نسجا من الخيال، ويشارك فى بطولة حكاية «تحت الحزام» نخبة كبيرة من الفنانين منهم يوسف عثمان وسلمى أبو ضيف وبسنت حاتم، والحكاية من تأليف فادي النجار، وإخراج محمد هشام الرشيدي.