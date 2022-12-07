وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير بمستشفى القصاصين المركزى

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، سير أعمال التطوير بمستشفى القصاصين المركزى ضمن أعمال المرحلة الثالثة للتأمين الصحى الشامل، رافقه الدكتورة نهلة تعيلب مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية وفريق الإشراف بمديرية الصحة، وذلك تزامنا مع اقتراب الانتهاء من تطبيق المرحلة الثالثة للتأمين الشامل في الإسماعيلية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن جميع أعمال التطوير بالمستشفى تسير وفق الجدول الزمنى المخطط له دون تأخير حسب معايير منشآت التأمين الصحى الشامل، حيث تم إنشاء المستشفى على مساحة 760 مترًا مربعًا، بطاقة استيعابية 31 سريرًا، وتضم الإنشاءات الجديدة بالمستشفى (عمليات، ورعاية مركزة، وحضانات، وقسم النساء والتوليد، وقسم الغسيل الكلوي بسعة 20 سريرًا)، كما يضم قسمًا للمعامل وآخر للأشعة، ويتم تجهيزها حاليا للتشغيل التجريبى بالإضافة إلى 15 وحدة ومركز طب أسرة ضمن أعمال المرحله التالته لمنظومه التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

كما قام وكيل وزارة الصحة بتفقد الادارة الصحية بالقصاصين ومتابعة سير العمل بمكتب الصحة وخدمات الطب الوقائي والتطعيمات وغيرها، كما التقى بالمرضى بوحدة الغسيل الكلوي واطمأن على الخدمات الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات بالوحدة، وأشاد بجهود العاملين بالإدارة وجودة الخدمة المقدمة رغم أعمال التطوير.

وتابع الزيارة بالمرور على "وحده الخفيج" التابعة لمديرية الصحة للوقوف على انتظام سير العمل ووجه بتوفير كافة الامكانيات والاجهزة والمستلزمات وتذليل كافة المشكلات لتقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمترددين.