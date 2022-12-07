عضو بـ«الشيوخ»: الدولة مهتمة بصناعة الدواجن.. وحجم العمالة بها يتخطى 3 ملايين

قال المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن صناعة الدواجن من الصناعات المهمة جدًا، حيث إنها من أهم الصناعات التي توفر البروتين الحيواني، كما أن حجم الاستثمارات بها يتخطى الـ100 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن حجم العمالة في تلك الصناعة يتعدى الـ 3 ملايين عامل.

هلال: صناعة الدواجن مهمة واهتمام الدولة بها واجب رئيسي

وأضاف "هلال" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة من خلال صناعة الدواجن استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الفترة السابقة، وهناك جزء بسيط يتم تصديره فهي صناعة مهمة، متابعًا: "صناعة الدواجن مهمة واهتمام الدولة بها واجب رئيسي".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماعًا أمس؛ لمتابعة آليات توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم جميع الصناعات، وتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لنموها.

وشدد "مدبولي" على ضرورة التوافق على أسعار مناسبة وعادلة للفول الصويا والذرة، والأعلاف عمومًا، مضيفًا: "هذه رسالة واضحة وأجهزة الدولة الرقابية ستتدخل".