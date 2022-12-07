العراق: مبعوثة الأمم المتحدة تصل النجف لزيارة «السيستاني»

التقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، الأربعاء، في مدينة النجف العراقية، المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني.

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، تضمن وفد «بلاسخارت» للقاء السيستاني أيضًا، المبعوث الخاص من الأمم المتحدة، الممثل السامي لتحالف الحضارات نيكيل مارتينوس.

وخلال الفترة الماضية، زارت« بلاسخارات» زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في أربيل، وبحثا آخر المستجدات السياسية في العراق.

واستقبل "بارزاني" المبعوثة في مقره بأربيل، و جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي وآخر المستجدات في العراق والمنطقة، وشددا على ضرورة أن يكون الدستور أساس التفاهم لحل المشاكل.