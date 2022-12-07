تحرير 10 محاضر لمزارعين في طنطا لامتناعهم عن توريد حصة الأرز المقررة

حررت حملة من مديرية تموين الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، 10 محاضر لمزارعين فى مركز طنطا، لامتناعهم عن توريد حصة الأرز الشعير.

كانت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد استهدفت التفتيش المزارعين للتأكد من تنفيذ قرار وزير التموين بإلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع بالأرز إلى شون المحافظة، وفي حالة المخالفة يتعرض المزارع لغرامة 10 آلاف جنيه، والحرمان من زراعة الأرز العام المقبل، والحرمان من الأسمدة والمبيدات المدعمة.

وحررت الحملة خلال عملها فى مركز طنطا، 10 محاضر لمزارعين لم يوردوا حصة الأرز إلى الشون حتى الآن، رغم حصاد الأرز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي سياق متصل أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 7 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز كفرالزيات، وذلك خلال 24ساعة.

وكانت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد استهدفت التفتيش على المخابز فى مركز كفرالزيات، وحررت 7 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.



كما تمكنت حملة من مديرية تموين الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من مصادرة 9 طن أرز شعير، جمعها عدد من التجار بمراكز المحافظة، بدون تصريح وبالمخالفة للقرارات الحكومية.